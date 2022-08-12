紅黃碼｜「紅碼」禁入校園 「黃碼」學生禁接觸式運動

政府由周二（9日）起實施安心出行紅黃碼措施，加強「疫苗通行證」功能及調整抵港人士的檢疫安排。

學生須主動申報其「紅碼」或「黃碼」

教育局提醒，鑑於學生進入學校豁免使用「安心出行」，學校應提醒學生須主動申報其「紅碼」或「黃碼」情況。如他們屬於「紅碼」人士，則不得回校上課 ; 如屬於「黃碼」的學生，可在每天快速抗原測試呈陰性後回校上課。學校有責任主動檢查所有到訪者，確定他們不屬於「紅碼」或「黃碼」人士。任何「黃碼」人士均不得以訪客身份進入學校，例如以公眾人士身份參加校慶活動。

學校應按相關規定拒絕屬於「紅碼」的人士(即確診者)進入校園。有關安排適用於上班/上學的人士及訪客，由於相關人士不應離開其隔離地點，學校需立即報警處理。

「黃碼」師生需面向同一方向用餐

若個別學校教職員及學生須以「3+4」模式進行檢疫，即使已完成接種兩劑疫苗並超過14天，至少要取得「黃碼」才可在醫學監察的4天期間上班及上學。為讓「黃碼」學生有同樣的學習機會，學校應讓這些學生回校進行面授課堂。有關教職員或學生須要符合每天快速抗原測試呈陰性後回校上班或上課的要求。惟「黃碼」教職員或學生在校內不可進行任何除下口罩的活動，例如吹奏樂器、接觸式運動如足球、籃球。如需要午膳，必須在校內進行，學校應為餐桌設置隔板，安排他們與其他學校員工及學生分隔用膳地點，有關教職員/學生須保持適當的距離，並面向同一方向。用餐後，學校亦須徹底清潔消毒用餐地點。

如學校為家長設立緩衝區，供家長接送子女，學校亦應提醒相關家長，如他們屬「紅碼」或「黃碼」人士，他們不得進入學校或緩衝區，及應安排由其他不屬「紅碼」或「黃碼」人士的親友接送其子女。