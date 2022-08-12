紅黃碼｜「紅碼」者即日起禁入司法機構　「黃碼」者快測陰性可進入

司法機構表示，因應政府最近公布在「疫苗通行證」加入「紅黃碼」，宣布「疫苗通行證」進入各法院大樓的最新安排，由即日起，持「疫苗通行證」「紅碼」人士不得進入司法機構所有處所，而持「黃碼」正接受醫學監察的抵港人士，若當日快速測試結果為陽性或沒有進行快速抗原測試，亦不應前往任何司法機構處所。

持「黃碼」法庭使用者當日快測陰性可進入

至於其他持「黃碼」的法庭使用者可以進入各法院大樓，但前提是他們須遵從政府相關規定，在前往法院大樓前須先取得當日快速測試陰性結果，同時須嚴格遵從司法機構處所的所有防疫措施，包括佩戴口罩和接受強制體溫檢測。

司法機構續指，由下周一(15日)起，任何出席法庭聆訊而持有「黃碼」的主要法庭使用者，包括訴訟各方、法律團隊、證人和陪審員，如須除下口罩發言時，應在可行的情況下在聆訊前通知有關的法官或司法人員其持有「黃碼」的情況，主審法官或司法人員將作出適當指示，包括要求有關法庭使用者出示當日的快測試結果的圖像，相關法律代表亦會按情況協助其證人向法庭報告有關情況。

至於現行要求出席有陪審團參與的法律程序的若干主要法庭使用者，包括陪審員、法律團隊和檢控人員，每天需進行快速測試的安排將會繼續，以保障公眾健康。