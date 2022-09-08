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2022-09-08 09:00:00

紅黃碼｜連日13確診者擅自外出　被警押往竹篙灣隔離　張竹君解釋如何揪出個案

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張竹君解釋當局如何透過「紅黃碼」，識別違反隔離令外出的確診者。(資料圖片／林俊源攝)

張竹君解釋當局如何透過「紅黃碼」，識別違反隔離令外出的確診者。(資料圖片／林俊源攝)

政府上月在「疫苗通行證」加入「紅黃碼」功能，其中所有確診新型肺炎的人士會自動被區分為「紅碼」人士。已接種最少兩劑新冠疫苗的確診者，在第六日起如連續兩日取得快速測試陰性結果，並已到「2019冠狀病毒病電子疫苗接種及檢測紀錄系統」網站申報，便可解除「紅碼」、回復為「藍碼」。

警方近日與衞生部門協調和加強執法，上周五(2日)和周二(6日)分別將4名和9名擅自離開指定隔離地點的確診者，押送到竹篙灣社區隔離設施，繼續餘下隔離期。

9名確診者9月6日被警方押往竹篙灣

警方在9月6日共押送9名涉嫌違反隔離令外出的確診者，前往竹篙灣社區隔離設施。(FB專頁「香港警察 Hong Kong Police」) 警方在9月6日共押送9名涉嫌違反隔離令外出的確診者，前往竹篙灣社區隔離設施。(FB專頁「香港警察 Hong Kong Police」) 警方在9月6日共押送9名涉嫌違反隔離令外出的確診者，前往竹篙灣社區隔離設施。(FB專頁「香港警察 Hong Kong Police」) 警方在9月6日共押送9名涉嫌違反隔離令外出的確診者，前往竹篙灣社區隔離設施。(FB專頁「香港警察 Hong Kong Police」) 警方在9月6日共押送9名涉嫌違反隔離令外出的確診者，前往竹篙灣社區隔離設施。(FB專頁「香港警察 Hong Kong Police」) 警方在9月6日共押送9名涉嫌違反隔離令外出的確診者，前往竹篙灣社區隔離設施。(FB專頁「香港警察 Hong Kong Police」) 警方在9月6日共押送9名涉嫌違反隔離令外出的確診者，前往竹篙灣社區隔離設施。(FB專頁「香港警察 Hong Kong Police」) 警方在9月6日共押送9名涉嫌違反隔離令外出的確診者，前往竹篙灣社區隔離設施。(FB專頁「香港警察 Hong Kong Police」) 警方在9月6日共押送9名涉嫌違反隔離令外出的確診者，前往竹篙灣社區隔離設施。(FB專頁「香港警察 Hong Kong Police」)

紅黃碼｜處所「反掃」見紅碼　資科辦會通知衞生防護中心

衞生防護中心傳染病處主任張竹君在昨日(7日)的疫情記者會上，被問到相關執法行動和如何識別違反隔離令外出的持「紅碼」確診者。她解釋，在處所負責人用「驗證二維碼掃瞄器」掃描確診者的「疫苗通行證」時，系統如識別出有關二維碼為「紅碼」，資訊科技總監辦公室便會獲得相關紀錄。

資科辦隨後會通知衞生防護中心，確認有關人士當時是否屬「唔應該離開屋企嘅時候」。中心屆時便會跟進個案，如有需要便會採取執法行動。

4名確診者9月2日被警方押往竹篙灣

警方在9月2日共押送4名涉嫌違反隔離令外出的確診者，前往竹篙灣社區隔離設施。(FB專頁「香港警察 Hong Kong Police」) 警方在9月2日共押送4名涉嫌違反隔離令外出的確診者，前往竹篙灣社區隔離設施。(FB專頁「香港警察 Hong Kong Police」) 警方在9月2日共押送4名涉嫌違反隔離令外出的確診者，前往竹篙灣社區隔離設施。(FB專頁「香港警察 Hong Kong Police」) 警方在9月2日共押送4名涉嫌違反隔離令外出的確診者，前往竹篙灣社區隔離設施。(FB專頁「香港警察 Hong Kong Police」)

紅黃碼｜警重申確診者擅離隔離地點屬違法

警方表示，確診者在隔離期間如離開指定隔離地點，即屬違反法例第599A章《預防及控制疾病規例》。此外，衞生主任及獲授權人員，包括警務人員，有權把確診者帶到社區隔離設施，如相關人士拒絕配合，亦屬犯罪。

紅黃碼｜完成隔離仍未轉藍碼　政府：應先確認電話連接網絡

政府在「疫苗通行證」關於「紅黃碼」的常見問題中，提到市民如在完成隔離或醫學監察後，「疫苗通行證」仍未轉回「藍碼」的解決方法。當局指一般情況下，當隔離或醫學監察期結束並已在系統中更新狀態，「疫苗通行證」將更新為「藍碼」。當局建議用戶可先確認手提電話已經連接網絡，並嘗試關閉「安心出行」程式及重新開啟。如仍然無法更新至「藍碼」而且問題持續，可致電「安心出行」電話熱線2626 3066查詢。

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