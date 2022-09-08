紅黃碼｜連日13確診者擅自外出　被警押往竹篙灣隔離　張竹君解釋如何揪出個案

政府上月在「疫苗通行證」加入「紅黃碼」功能，其中所有確診新型肺炎的人士會自動被區分為「紅碼」人士。已接種最少兩劑新冠疫苗的確診者，在第六日起如連續兩日取得快速測試陰性結果，並已到「2019冠狀病毒病電子疫苗接種及檢測紀錄系統」網站申報，便可解除「紅碼」、回復為「藍碼」。 警方近日與衞生部門協調和加強執法，上周五(2日)和周二(6日)分別將4名和9名擅自離開指定隔離地點的確診者，押送到竹篙灣社區隔離設施，繼續餘下隔離期。 9名確診者9月6日被警方押往竹篙灣

紅黃碼｜處所「反掃」見紅碼 資科辦會通知衞生防護中心 衞生防護中心傳染病處主任張竹君在昨日(7日)的疫情記者會上，被問到相關執法行動和如何識別違反隔離令外出的持「紅碼」確診者。她解釋，在處所負責人用「驗證二維碼掃瞄器」掃描確診者的「疫苗通行證」時，系統如識別出有關二維碼為「紅碼」，資訊科技總監辦公室便會獲得相關紀錄。 資科辦隨後會通知衞生防護中心，確認有關人士當時是否屬「唔應該離開屋企嘅時候」。中心屆時便會跟進個案，如有需要便會採取執法行動。 4名確診者9月2日被警方押往竹篙灣