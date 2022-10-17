納沙逼港｜天文台：納沙晚上開始遠離本港 3號強風信號明早5時前維持 (持續更新)

【18:45更新】天文台在上午11時30分發出3號強風信號，預料本港平均風速每小時41至62公里。天文台呼籲，將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，遠離岸邊及停止所有水上活動。在下午7時，颱風納沙集結在香港之東南偏南約370公里，即在北緯19.2度，東經115.6度附近，預料向西南偏西移動，時速約15公里，橫過南海北部。

納沙會在晚上開始遠離本港，但影響華南的東北季候風會逐漸增強，在東北季候風與納沙的共同影響下，本港仍然普遍吹強風，高地間中吹烈風。3號強風信號會在明早5時前維持。除非本港的風力進一步增強，否則改發八號烈風或暴風信號的機會不大。市民明早外出前請留意天文台發出之最新天氣報告。與納沙相關的外圍雨帶正為廣東沿岸帶來驟雨。而受東北季候風影響，該區氣溫亦會顯著下降。