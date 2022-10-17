納沙逼港｜教育局宣布幼稚園今日停課  醫衛局：所有室外檢測點暫停服務 (持續更新)

【12:10更新】因應3號強風信號已經生效，醫務衞生局發言人宣布，全港所有室外檢測點，即社區檢測站及臨時流動採樣站，在三號強風信號生效期間已經關閉，暫停提供檢測服務。原有的社區檢測站預約會被取消，已預約的人士需要重新預約。另一方面，社區檢測中心，即位於室內或有蓋地方的檢測點，仍會繼續運作，有需要進行新冠病毒檢測的人士可轉往社區檢測中心進行檢測。 檢測限期順延一日至明日及後日 局方指，倘若3號強風信號在明日(18日)下午1時或之前取消，社區檢測站及臨時流動採樣站會於信號取消後數小時內陸續重新開放。如有關信號於明日下午1時後才取消，社區檢測站及臨時流動採樣站明日則不會開放。當局提醒市民，若在進行強制檢測期間的任何時間，3號或以上熱帶氣旋警告信號生效，進行強制檢測的期限會延長1天。因此，就10月15及16日公布的強制檢測公告，相關的檢測限期會分別順延1天至明日(18日)及後日(19日)。

社署：長者服務中心日間康復服務單位仍開放 【11:45更新】由於3號熱帶氣旋警告信號已經發出，民政事務總署已設立一條24小時緊急事故熱線2572 8427供市民查詢有關消息。 社會福利署宣布，所有幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，在其正常辦公時間內會繼續開放。市民如有需要，可以聯絡有關中心，安排子女或家人安全回家。 海事處提醒船東、船主及船舶負責人應立即採取防風措施，將船隻妥善地繫固於安全地方。遇有意外事故，須立即向船隻航行監察中心報告，電話為2233 7801。 幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課 【11:05更新】由於天文台會在上午11時30分或以前改發三號熱帶氣旋警告信號，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。但上述學校須保持校舍開放，同時實施應變措施，照顧已返抵學校的學生，並在安全的情況下，方可安排學生返家。家長無需急於到校接子女回家。