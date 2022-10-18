納沙逼近 天文台掛3號波 7船員怒海逃生 招牌擊中男途人

颱風納沙逼近，天文台昨早11時30分改發3號風球。納沙於下午約4時45時在香港東南約400公里範圍內掠過，晚上漸遠離本港，而東北季候風則逐漸增強，加上沿岸地區受納沙的外圍雨帶影響，今日氣溫將顯著下降。納沙影響期間，昨有作業船故障入水，7名船員怒海中救生；亦有途人被下墜招牌擊中。

昨早10時，政府飛行服務隊(GFS)接獲香港海上救援協調中心通知，一艘位於香港東南約140海里的作業船發生事故及船身入水，7名船員在甲板上等候，該船當時位處極近納沙風眼範圍，風速達每小時140公里，海面湧浪10米高。飛行服務隊派出1架次定翼機和2架次直升機到場協助，中午12時半救起所有船員。

納沙逼近期間，本港普遍吹強風，高地間中吹烈風，多區有塌樹意外，晚上7時許，山頂道近山頂警署有大樹倒塌，擊中一輛往中環的新巴15號線巴士，7人受輕傷。昨早8時牛池灣豐盛街71號對開斜坡上，一棵約8米高的大樹，在強風吹襲下有樹枝折斷，跌落行人路上，幸無人受傷，消防到場清理。

此外，尖沙咀漢口道45號二樓中午約12時，一塊1米乘2米的洋服店外牆招牌疑受強風吹襲，加上吊掛的鐵鏈鬆脫墮地，一名約40歲男途人走避不及，被擊中頭部，血流披面，警員在洋服店帶走一名負責人。

受東北季候風及熱帶氣旋納沙的共同影響，未來兩三日廣東沿岸風勢頗大，有幾陣驟雨，氣溫逐步下降，由今日凌晨零時約25度，降至今晚約19度。明早仍然較涼，氣溫介乎19至23度，周四短暫時間有陽光，氣溫料回升兩度。