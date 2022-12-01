紐約新加坡全球生活成本最貴 香港洛杉磯並列第四

香港曾經為全球生活最貴城市之冠，經濟學人智庫公布全球生活成本調查，香港三甲不入，排第4位。敘利亞及利比亞首都則為世界上生活成本最低的地方。而烏克蘭戰事和中國清零政策引伸的供應鏈問題，引發全球通脹。

以色列特拉維夫跌至第三

調查指，紐約和新加坡成為生活成本最高的城市，去年排第1的以色列特拉維夫跌至第3，香港與洛杉磯則同列第4位。報告中指出，過去一年接受調查的172個城市，生活成本平均上漲8.1%，烏克蘭戰事和中國清零政策引伸的供應鏈問題，引發全球通脹，是20年來最大的升幅，單是汽油價格就上升22%，高通脹加上美元兌多種貨幣走強，導致部分城市排名上升。

至於中國生活成本最高的6座城市排名均有上升，上海進入前20大；而排名上升最多的十大城市中，有6個都位於美國，包括由去年第24位升至第8位的三藩市。另外，強勁的出口及澳元滙率上升，令悉尼與丹麥的哥本哈根並列第10。至於敘利亞首都大馬士革及利比亞首都的黎波里，是世界上生活成本最低的地方。

生活成本最高城市排名

1. 美國紐約 / 新加坡

3. 以色列特拉維夫

4. 香港 / 美國洛杉磯

6. 瑞士蘇黎世

7. 瑞士日內瓦

8. 美國三藩市

9. 法國巴黎

10. 丹麥哥本哈根 / 澳洲悉尼