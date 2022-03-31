紓解民困｜1000元住宅電費補貼 最快6月起分12期發放

財政司2月發表《財政預算案》建議向每個合資格電力住宅用戶提供1,000元的電費補貼，紓緩疫情下市民的經濟壓力。財經事務及庫務局昨日向立法會財經事務委員會提交文件，當局預計，如《撥款條例草案》獲通過，第一期補貼料於今年6月注入戶口，共分12期發放。補貼抵銷同一戶口電費至2024年12月31日或戶口結束為止，即補貼有效期約兩年半。

文件闡述補貼安排執行細節，1,000元補貼分12期發放，政府將會連續首11個月，每月為住宅用戶注入80元，在第12個月則注入120元，抵銷用戶帳單內的電費。當局表示，會沿用既定做法，把以往補貼計劃限期一律由2023年12月31日延長至2024年12月31日，令以往補貼計劃未用的補貼(如有)可跟新補貼計劃下的補貼，繼續用作支付電費，直至限期屆滿為止，並將按情況檢討有否需要再度延長限期。

財政負擔方面，政府指兩家電力公司共有約280萬個電力住宅用戶戶口，在新補貼計劃下發放的補貼總額預計約為28億元，故若撥款條例草案獲得通過，現時的承擔額將增加28億元，即由307億元增至335億元。

而支援市民電費開支除有電費補貼計劃，亦有2019年1月1日起至2023年12月31為止的電費紓緩計劃，連續60個月在每月首日向合資格住戶電力戶口存入50元，用戶在用盡以往補貼計劃下未用的補貼及紓緩計劃發放的金額，才會扣減新補貼計劃下的補貼，直至限期屆滿。

政府繼2008年、2011年、2012年、2013年、2020年及2021年，再在2022至23年預算案中建議推出電費補貼計劃，今年預算案補貼為紓緩疫情下市民面對經濟壓力。