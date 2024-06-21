紫荊研究院調查指逾六成人滿意李家超表現及認同特區維護國安工作

一項調查發現，有62.5%受訪市民傾向滿意特區政府整體工作表現，表示傾向不滿意的則有28.4%；對於特首李家超工作表現，表示傾向滿意的有63.1%，而表示傾向不滿意的則有28.6%，結果反映特首李家超的施政表現得到市民普遍肯定。

66.8%受訪市民滿意特區政府在維護國家安全方面的工作

紫荊研究院在本月6日至16日，以音頻電話隨機抽樣，成功訪問了685名18歲或以上香港市民，了解他們對新一屆特區政府上任兩年以來整體表現的評價。

結果又發現，《維護國家安全條例》在立法會全票通過，66.8%受訪市民表示傾向滿意特區政府在維護國家安全方面的工作，當中有32.4%表示非常滿意，另外有21.3%表示傾向不滿意。

房屋政策方面，分別有17.8%及42.7%受訪市民表示非常滿意或滿意，整體傾向滿意的比率達60.5%，另有25.8%受訪市民表示傾向不滿意，調查結果顯示特區政府的房屋政策有助市民更快「上樓」。至於保障勞工福利、改善民生、鼓勵生育、發展創科等工作，分別都有過半受訪者表示非常滿意或滿意，不滿意的則有約三成至三成半。