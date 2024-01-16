累計虧25億 准提前18年解除專營權 澳門4月終止賽馬活動

澳門政府宣布，4月1日起解除澳門賽馬會專營批給合同。澳門賽馬公司去年提出，由於經營困難，且賽馬活動無法迎合現時社會的發展需求，因此申請解除經營賽馬專營批給合同，合同期限原定至2042年。澳門當局指，考慮到近年賽馬活動對本地居民及遊客的吸引力逐漸減少，決定接納申請。

當局指，澳門本地賽事的投注額一直走低，去年全年只有1.4億澳門元，賽馬活動入場人數，亦由2020年約3.8萬人次，降至去年約2.9萬人次。當局又指，賽馬已是日漸式微的活動，經營賽馬活動未能產生應有的經濟和社會效益，因此不會再接受賽馬經營的公開競投。