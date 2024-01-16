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2024-01-16 04:30:13
日報

累計虧25億 准提前18年解除專營權 澳門4月終止賽馬活動

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澳門賽馬會

澳門經濟財政司司長李偉農代表政府，與澳門賽馬股份有限公司簽署文件，自4月1日起解除該公司經營賽馬專營批給合同。(中通社)

澳門政府宣布，4月1日起解除澳門賽馬會專營批給合同。澳門賽馬公司去年提出，由於經營困難，且賽馬活動無法迎合現時社會的發展需求，因此申請解除經營賽馬專營批給合同，合同期限原定至2042年。澳門當局指，考慮到近年賽馬活動對本地居民及遊客的吸引力逐漸減少，決定接納申請。

當局指，澳門本地賽事的投注額一直走低，去年全年只有1.4億澳門元，賽馬活動入場人數，亦由2020年約3.8萬人次，降至去年約2.9萬人次。當局又指，賽馬已是日漸式微的活動，經營賽馬活動未能產生應有的經濟和社會效益，因此不會再接受賽馬經營的公開競投。 

澳門馬會：股東有意吸納遭解僱員工

澳門賽馬會形容是艱難的決定，深表遺憾。澳門賽馬會董事江陽表示，馬會連年虧損，累計已虧損超過25億元，面對澳門賽馬市場的發展空間日趨緊縮，賽馬活動日漸式微，加上3年疫情帶來的影響，令經營難以繼續，董事會不得不作出艱難的決定。 

澳門賽馬公司現時有254名本地員工和316名外地員工，公司承諾將依法妥善處理解僱賠償，馬會的股東也表示有意吸納受影響員工。另外，澳門馬會目前飼養289隻馬匹，已承諾明年3月底前將現有的馬匹妥善轉運到外地。

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香港賽馬會：深感可惜

香港賽馬會亦對相關安排深感可惜，指香港賽馬會作為亞洲賽馬聯盟其中一個成員地區，將協助聯盟的執行委員會成員審視可向澳門賽馬會提供的意見及幫助。

香港賽馬會又指，目前亞洲以至全球賽馬業均面對多方面的嚴峻挑戰，包括全球經濟衰退、非法外圍莊家構成的重大威脅，以及其他社交娛樂活動帶來的激烈競爭。儘管香港賽馬會也面對著重大的外在挑戰，但相對部分馬壇同業更具優勢迎抗挑戰；在香港特區政府及其他主要持份者的大力支持下，香港賽馬會將繼續透過其綜合營運模式，貢獻社會。

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