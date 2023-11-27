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本地
2023-11-27 11:45:33

細數香港經典罐頭　70年代本港年產量6000多噸

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「唔好食咁多罐頭啦，無益呀！」罐頭食品，對現代人來說可能是「不健康」的代名詞，但在200年前，罐頭卻是因為健康而生。

在保鮮和運輸設備落後的昔日，遠洋水手往往因為缺乏維他命C得到壞血病。自從罐頭食品出現，保質期長的罐頭水果、蔬菜、魚、肉類和湯品等，就成為航海人士的重要營養來源。

香港第一間有紀錄的罐頭生產商，是始於1922年的祥發罐頭。不過最舉重輕足的罐頭必定是「豆鼓鯪魚」，因為全國第一款生產的罐頭就是它！誕生至今逾百載依然深受食客喜愛，一道「豆鼓鯪魚油麥菜」更成為普遍香港餐廳的常設菜式。

罐頭由拿破崙推動發明 至今逾200年歷史

午餐肉、豆鼓鯪魚、五香肉丁……價廉物美的罐頭食品，很多香港人都會常備家中。

說到罐頭食品，其實早在1804年已有，距今超過200年歷史。它的誕生，乃多得法國著名軍事家拿破崙。

時光倒流至18世紀末，到處征戰的拿破崙，經常被一個問題纏繞──就是如何令食品在不腐爛的情況下，送到前線軍人手裏。為此他懸賞12,000法郎徵集辦法。後來一名叫尼古拉‧阿佩爾（Nicolas Appert）的廚師發現，原來將食品放在玻璃容器密封加熱，就不易變壞！

這種玻璃罐頭，就是今天罐頭食品的始祖。阿佩爾後來成功取得獎金，更開設罐頭廠，專為法軍生產軍糧。

不過正真把罐頭發揚光大，應該是英國商人彼得‧杜蘭（Peter Durand）。他最成功的地方，是研製出薄錫鐵合金製成的錫罐，並取得專利，令英軍在1813年也開始應用罐頭軍糧。

圖為1967年市民於第25屆香港工業出品銀禧展覽會同珍醬油罐頭攤檔買罐頭的情況。（圖片來源：香港記憶／政府新聞處）

圖為1967年市民於第25屆香港工業出品銀禧展覽會同珍醬油罐頭攤檔買罐頭的情況。（圖片來源：香港記憶／政府新聞處）

香港罐頭食用史 隨英軍外商而來

19世紀國際局勢動盪，戰事不斷，全球罐頭產量急增，罐頭廠愈開愈多，罐頭食品亦愈發普及。

香港的罐頭食用史，早在19世紀伴隨英軍和外國商人進口而來。如今香港的罐頭市場由國產貨主導，但在19世紀初，卻以銷售外國罐頭為主。當時的罐頭主要由牛奶公司、連卡佛等洋行代理，再經本地辦館批發經銷。

不過，西洋罐頭始終不合華人口味，這個空隙，為本地罐頭廠造就商機和市場空間。

在本地和內地罐頭進入市場之前，香港主要銷售外國罐頭，早年的先施和永安百貨，以及域多利皇后街的辦館都有進口罐頭零售。圖為1951年的牛奶公司罐頭廣告。（圖片來源：《辦館街印記:香港故事– 罐頭、洋酒、雜貨今昔》） 1953年的牛欄牌煉奶廣告，左下方細字更標榜「煉乳與人乳有同等營養價值」。（圖片來源：《辦館街印記:香港故事– 罐頭、洋酒、雜貨今昔》） 圖為1954年由天祥洋行代理的利比茄汁豬肉豆。（圖片來源：《辦館街印記:香港故事– 罐頭、洋酒、雜貨今昔》）

70年代香港罐頭工業 年產量6000多噸

根據港九罐頭洋酒伙食行商會資料，香港第一間有記錄的罐頭生產商，是始於1922年的祥發罐頭公司。據悉早期香港以生產水果罐頭為主，可惜目前在網上找不到有關祥發罐頭的圖片和廣告。

但可以知道的是，在1970年代高峰期，香港共有大小罐頭廠30餘家，主要生產蘑菇、蘆筍和馬蹄等蔬菜罐頭，年產量一度達到6,000多噸，金額達到2,500萬港元，不過這些本地貨絕大部份外銷歐美，本地消費則以內地進口罐頭為主。隨着工廠北移，香港本地生產的罐頭亦買少見少。

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午餐肉1937年誕生於美國，在經濟大蕭條年代，廉價的午餐肉成為不少窮人充飢的恩物。二戰時，美軍大量採購午餐肉作軍糧。50年代韓戰期間，午餐肉經美軍流入韓國，成為「部隊鍋」的食材之一。圖為1972年丹麥玫李牌罐頭廣告。（圖片來源：《辦館街印記:香港故事– 罐頭、洋酒、雜貨今昔》） 圖為1941年香港東方醬油罐頭有限公司廣告，圖右下方有印「為抗戰增加後方生產，請僑胞提倡純正國貨」的字句。（圖片來源：香港記憶） 這份1958年的刊物，由政府轄下工商業管理處出版。文章介紹，香港的罐頭工廠從歐美引入先進器材，生產過程衞生，港產罐頭食品以馬蹄和竹筍等較知名。（圖片來源：香港記憶／香港歷史檔案館）

內地第一罐頭產自廣州 豆鼓鯪魚1893年面世

說到內地第一間罐頭廠，早在1893年便出現，它的名字叫「廣茂香」，第一款推出的罐頭，便是如今很多人愛吃的豆鼓鯪魚！

曾幾何時，罐頭在內地是奢侈品。由於價格不菲，在改革開放初期，有能力買罐頭的家庭並不多，只有家中宴客或喜慶事才會開罐頭慶祝。但隨着經濟條件改善，大量生產，罐頭逐漸變成平民食品。

在計劃經濟年代，國產罐頭生產由國家主導，先由國家向農民收取農作物，再供應到工廠生產。國產罐頭以家鄉風味為主，例如盛產雲腿的雲南會生產雲腿午餐肉，有「果盤子」美譽的廣西出產荔枝、菠蘿等水果罐頭，靠近蘇聯的華北地區則主打牛肉湯、牛尾湯等俄國風味湯品等。圖為早年生產豆鼓鯪魚罐頭的情況。（網上圖片）

在計劃經濟年代，國產罐頭生產由國家主導，先由國家向農民收取農作物，再供應到工廠生產。國產罐頭以家鄉風味為主，例如盛產雲腿的雲南會生產雲腿午餐肉，有「果盤子」美譽的廣西出產荔枝、菠蘿等水果罐頭，靠近蘇聯的華北地區則主打牛肉湯、牛尾湯等俄國風味湯品等。圖為早年生產豆鼓鯪魚罐頭的情況。（網上圖片）

中國膺全球最大罐頭出口國 佔全球產量四分一

目前中國不但是全球最大的罐頭生產國，也是最大的罐頭出口國，佔全球產量約四分之一。根據今年初（2023年）中國罐頭工業協會發表數據，去年（2022年）全國罐頭出口量達312.5萬噸，當中約9.3萬噸罐頭由香港吸納！是繼美國、日本、俄羅斯、韓國及意大利後，國產罐頭第六大出口市場。

其實在1949年中華人民共和國成立，全國罐頭產量只有不到500噸。不過正如文首介紹，罐頭與戰爭的關係密不可分。1950年因應韓戰爆發，中國罐頭工廠急增，基於美國與聯合國對中國實施禁運，香港作為自由港，便成為中國罐頭重要的出口和轉口市場。

當年國產罐頭在香港知名度不高，國貨公司經常舉辦「中國食品節」等宣傳活動推廣，加上明星效應，令國產罐頭成功「入屋」。

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內地第一間罐頭廠名為「廣茂香」，世界上第一罐豆鼓鯪魚罐頭正在此誕生。工廠於1912年在香港註冊了「鷹金錢」的品牌商標。1950年代，廣茂香的工場變成廣東罐頭廠，是內地與蘇聯的經濟合作重點項目之一。根據人民網資料，工廠於2009年停產，改建為文化創意產業園「紅磚廠Redtory」，不過現址於2019年已關閉。（圖片來源：視覺中國）

內地第一間罐頭廠名為「廣茂香」，世界上第一罐豆鼓鯪魚罐頭正在此誕生。工廠於1912年在香港註冊了「鷹金錢」的品牌商標。1950年代，廣茂香的工場變成廣東罐頭廠，是內地與蘇聯的經濟合作重點項目之一。根據人民網資料，工廠於2009年停產，改建為文化創意產業園「紅磚廠Redtory」，不過現址於2019年已關閉。（圖片來源：視覺中國）

罐頭食品融入香港文化 餐蛋治丁麵成茶記常餐

如今很多罐頭食品已變成香港文化和集體回憶一部分，一份餐蛋治（午餐肉雞蛋三文治），一碗丁麵（五香肉丁公仔麵），配一杯港式熱奶茶，就是一份最地道的香港常餐。

昔日罐頭給人的印象廉價，隨着生活水平提高，罐頭亦開始走高檔路線：以黑毛豬作招徠的午餐肉、上百元一罐的龍蝦湯、矜貴的罐頭鮑魚等，比比皆是。因應消費者對健康的關注，主打低糖、低鈉及無添加的罐頭亦愈趨普遍，罐頭食品不再是「無益」的代名詞，而是能夠兼顧健康、豐儉由人的方便食品。

本文獲「當代中國」授權於am730刊出，歡迎關注】

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