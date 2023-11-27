細數香港經典罐頭　70年代本港年產量6000多噸

「唔好食咁多罐頭啦，無益呀！」罐頭食品，對現代人來說可能是「不健康」的代名詞，但在200年前，罐頭卻是因為健康而生。 在保鮮和運輸設備落後的昔日，遠洋水手往往因為缺乏維他命C得到壞血病。自從罐頭食品出現，保質期長的罐頭水果、蔬菜、魚、肉類和湯品等，就成為航海人士的重要營養來源。 香港第一間有紀錄的罐頭生產商，是始於1922年的祥發罐頭。不過最舉重輕足的罐頭必定是「豆鼓鯪魚」，因為全國第一款生產的罐頭就是它！誕生至今逾百載依然深受食客喜愛，一道「豆鼓鯪魚油麥菜」更成為普遍香港餐廳的常設菜式。

罐頭由拿破崙推動發明 至今逾200年歷史 午餐肉、豆鼓鯪魚、五香肉丁……價廉物美的罐頭食品，很多香港人都會常備家中。 說到罐頭食品，其實早在1804年已有，距今超過200年歷史。它的誕生，乃多得法國著名軍事家拿破崙。 時光倒流至18世紀末，到處征戰的拿破崙，經常被一個問題纏繞──就是如何令食品在不腐爛的情況下，送到前線軍人手裏。為此他懸賞12,000法郎徵集辦法。後來一名叫尼古拉‧阿佩爾（Nicolas Appert）的廚師發現，原來將食品放在玻璃容器密封加熱，就不易變壞！ 這種玻璃罐頭，就是今天罐頭食品的始祖。阿佩爾後來成功取得獎金，更開設罐頭廠，專為法軍生產軍糧。 不過正真把罐頭發揚光大，應該是英國商人彼得‧杜蘭（Peter Durand）。他最成功的地方，是研製出薄錫鐵合金製成的錫罐，並取得專利，令英軍在1813年也開始應用罐頭軍糧。

香港罐頭食用史 隨英軍外商而來 19世紀國際局勢動盪，戰事不斷，全球罐頭產量急增，罐頭廠愈開愈多，罐頭食品亦愈發普及。 香港的罐頭食用史，早在19世紀伴隨英軍和外國商人進口而來。如今香港的罐頭市場由國產貨主導，但在19世紀初，卻以銷售外國罐頭為主。當時的罐頭主要由牛奶公司、連卡佛等洋行代理，再經本地辦館批發經銷。 不過，西洋罐頭始終不合華人口味，這個空隙，為本地罐頭廠造就商機和市場空間。

70年代香港罐頭工業 年產量6000多噸 根據港九罐頭洋酒伙食行商會資料，香港第一間有記錄的罐頭生產商，是始於1922年的祥發罐頭公司。據悉早期香港以生產水果罐頭為主，可惜目前在網上找不到有關祥發罐頭的圖片和廣告。 但可以知道的是，在1970年代高峰期，香港共有大小罐頭廠30餘家，主要生產蘑菇、蘆筍和馬蹄等蔬菜罐頭，年產量一度達到6,000多噸，金額達到2,500萬港元，不過這些本地貨絕大部份外銷歐美，本地消費則以內地進口罐頭為主。隨着工廠北移，香港本地生產的罐頭亦買少見少。

內地第一罐頭產自廣州 豆鼓鯪魚1893年面世 說到內地第一間罐頭廠，早在1893年便出現，它的名字叫「廣茂香」，第一款推出的罐頭，便是如今很多人愛吃的豆鼓鯪魚！ 曾幾何時，罐頭在內地是奢侈品。由於價格不菲，在改革開放初期，有能力買罐頭的家庭並不多，只有家中宴客或喜慶事才會開罐頭慶祝。但隨着經濟條件改善，大量生產，罐頭逐漸變成平民食品。

中國膺全球最大罐頭出口國 佔全球產量四分一 目前中國不但是全球最大的罐頭生產國，也是最大的罐頭出口國，佔全球產量約四分之一。根據今年初（2023年）中國罐頭工業協會發表數據，去年（2022年）全國罐頭出口量達312.5萬噸，當中約9.3萬噸罐頭由香港吸納！是繼美國、日本、俄羅斯、韓國及意大利後，國產罐頭第六大出口市場。 其實在1949年中華人民共和國成立，全國罐頭產量只有不到500噸。不過正如文首介紹，罐頭與戰爭的關係密不可分。1950年因應韓戰爆發，中國罐頭工廠急增，基於美國與聯合國對中國實施禁運，香港作為自由港，便成為中國罐頭重要的出口和轉口市場。 當年國產罐頭在香港知名度不高，國貨公司經常舉辦「中國食品節」等宣傳活動推廣，加上明星效應，令國產罐頭成功「入屋」。