終極Ultra大解密：大學迎新營　大學Ocamp＝性醜聞？

香港大學迎新營(Ocamp)是新生入學傳統，每年吸引無數人參與，卻也頻頻因負面新聞上報。早在20年前，就有非禮、性侵、吸毒事件曝光，如去年教育大學性侵案及港大護理系食大麻事件。為何負面不斷，Ocamp仍如此受歡迎？若你作為新生，被要求做違背道德或意願的事，該如何應對？先從一個典型Ocamp的第二天活動入手，解開這場青春狂歡與爭議交織的謎團。

位於白石燒烤場的水game，在炎熱的夏天，絕對是消暑的最佳活動。

Ocamp第二天的重頭戲當然是水遊戲(水game)與營火晚會。地點在白石燒烤場，烈日當空，新生興奮登場。水遊戲設多站：「保護剃鬚泡」讓一個學生塗滿泡沫，隊友護航不被沖掉，面積最大者勝；「辣辣壽司」則兩隊猜拳，贏家潑水，輸家罰飲維他豆奶。新生笑稱從未試過這麼多人一起玩水，炎熱天氣下潑水清涼無比。雖有人輸到「喝奶喝到飽」，但嬉笑間已建立團隊默契。

傍晚六點半，營火點燃。生火非二年級莊員負責，而是畢業多年的「老鬼」——綽號「火神」，每年回巢助陣。他們搭高火塔、逐層點燃，讓火焰燒足整晚。新生圍圈狂奔、跳舞，高唱《戀愛ing》、《Changing Partners》。不肯跑？OC潑水伺候，笑稱「強制減肥」。現場青春洋溢：交換IG、閒聊八卦，有人攜曖昧對象同樂，氣氛甜蜜。鏡頭捕捉無數雙人畫面，見證新生間的火花。

在1961年的迎新晚會表演上，日本同學跳土風舞。（出處：中文大學新亞書院）

House制度：歸屬感的製造機

Ocamp核心是培養歸屬感。新生分「House」，以顏色區分，各有專屬T恤、口號(Dembeat)與手勢。所有遊戲以House為單位，勝負激發榮譽感——「我House的beat最型！」Dembeat看似肉麻，實則凝聚人心，讓陌生人瞬間成「一家人」。此制度源於1970年代郊區營會，須管理大量新生，受英國寄宿學校影響，可溯至十九世紀。

變質警號：從搞笑到低俗

歸屬感確保學會延續——有歸屬，新生才願「上莊」當下一屆搞手。然而，Ocamp近年變質。2013年文章指出，九十年代中受電視及網路低俗喜劇影響，學生開始玩涉及性暗示的遊戲。英國牛津大學迎新也曾爆暴力與荒淫醜聞，香港並非特例。媒體風氣、缺乏批判思考，皆為變質推手。大學本應孕育知識分子，Ocamp的強烈組織結構卻可能壓抑獨立判斷。