組織倡改善配套推廣山徑旅遊 建議為路線分級 增山屋設施

本港擁有聞名遐邇自然風光，吸引市民及遊客參與山徑遊或越野跑賽事。但隨著人數增加或不熟悉路線，環境問題及安全隱患隨之而來。有組織的調查發現，五成受訪者認為麥理浩徑最具潛力成為國際旅遊景點，同時亦有逾五成人認為，山徑普遍設施不足；組織提出多項倡議，冀相關部門優化山徑配套，以推動山徑文化。 青年發展組織「青途」於早前訪問了385名參加山徑遊及山徑賽事市民，逾半受訪者認為麥理浩徑最具潛力成為國際旅遊景點，其次是鳳凰徑及港島徑；不過，有半數受訪者認為缺少飲水站，逾三成人指人流太多影響行山體驗，27.9%受訪者指部分路段安全性不足等。

針對不同群體制定目標 青途主席暨立法會議員鄭泳舜指出，目前主要有三類人士參與山徑遊，包括本地健行人士、山徑或越野跑手，以及境外旅客，各有不同需求；隨著山徑活動增加，構成不少安全隱憂，早前便有旅客遊覽山徑時，發生嚴重事故。他認為，應針對不同群體的需求，制定更清晰的目標和分工，以推動山徑文化。 鄭泳舜建議本港山徑路線應設立不同難度和需要的級別，再根據使用者需求，鼓勵選擇合適的路徑；並且可應參考日本「山屋」，在合適地點興建茶館、雅座等中途設施，或優化現有自然教育中心，方便遊人休息及補給，他以韓國市區登山旅遊諮詢中心為例，中心會為外國人提供登山鞋、登山杖租借及登山路線資訊，反觀本港自然教育中心登山裝備租借及導賞服務仍不足；建議於山徑和郊野公園增設加水機及洗手間等；優化漁護署的「郊野樂行」應用程式，進一步整合和增加行山資料；選取一兩條山徑作重點介紹，舉辦國際旅遊展或邀請著名影星作宣傳大使。

教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德認為，有需要加強青少年欣賞山徑及安全知識教育，避免因不當穿著而導致意外。另外部分外地行山人士依賴網上資訊，可能誤入高難度山徑，他建議政府向旅客宣傳相關應用程式，從而獲取最準確山徑及天氣資訊；更可以參考外國做法，三至四星山徑須由導賞員帶領。