組織提評分制取締劏房方案 促政府10年內劏房減半

現時有逾10萬戶居住在環境惡劣的劏房，面對衛生、滲水和消防安全等問題。民間組織全港關注劏房平台今(9日)提出取締劏房方案，建議政府以評分制釐定取締優次，於10年內減少一半劏房數量，並提供最少一萬個安置單位配合政策，以及訂立居住單位的最低標準及發牌制度，確保單位符合宜居標準。

五大原則建立 25 項指標評分制度

平台於過去半年收集劏房社工及組織者、房屋議題研的學者和全港多區百多位居於劏房住戶的街坊意見，訂立了民間取締劏房方案。方案以樓宇負荷、臨時構築物狀況及設備、大廈管理及衛生條件、窗及渠管情況、消防安全等五大原則建立 25 項指標評分制度，以得分判斷單位惡劣程度和取締的優先次序。由住戶按指標自行評分，再上載給政府部門，當住戶自行評分達到一定分數，則需由政府派員檢查和再評估風險。