組織本月起為1萬戶有需要家庭免費安裝「慳電膽」　深水埗居民優先受惠

照明是日常生活的基本需求之一，而隨科技進步，不少市民都換上更節能的「慳電膽」。但深水埗區有不少住戶仍在使用舊式燈泡，有組織計劃本月起，為1萬戶有需要市民送上及免費安裝「慳電膽」。

承辦機構潤愛同行介紹，計劃為1萬戶基層家庭更換及安裝LED燈泡，協助市民節省開支，節約社會公共資源，減少碳排放，推動社會綠色可持續發展；並分為2個階段，首階段本月起於深水埗進行，預計下月起踏入第二階段，推廣至全港18區。