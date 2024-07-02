組織本月起為1萬戶有需要家庭免費安裝「慳電膽」　深水埗居民優先受惠

照明是日常生活的基本需求之一，而隨科技進步，不少市民都換上更節能的「慳電膽」。但深水埗區有不少住戶仍在使用舊式燈泡，有組織計劃本月起，為1萬戶有需要市民送上及免費安裝「慳電膽」。
承辦機構潤愛同行介紹，計劃為1萬戶基層家庭更換及安裝LED燈泡，協助市民節省開支，節約社會公共資源，減少碳排放，推動社會綠色可持續發展；並分為2個階段，首階段本月起於深水埗進行，預計下月起踏入第二階段，推廣至全港18區。
潤愛同行表示，LED燈不含部份有害物質，對改善環境及應對氣候變化有積極意義，壽命又達1.5萬小時，是傳統鎢絲燈泡的10倍以上，而在同樣使用1.5萬小時的情況下，相信計劃可為每戶節省最多4,688元支出，並減少固體廢棄物的產生。
可到區議員辦事處及承辦機構服務中心等登記
受惠市民包括劏房住戶、獨居長者、雙老、行動不便人士等，深水埗區居民即日起可到區議員辦事處、潤愛同行社區服務中心等登記。潤愛同行稱，將與各地區組織緊密合作，進行資格審查，確保有效惠及更多基層家庭。
民政及青年事務局局長麥美娟認為，活動為全港數以萬計市民的生活帶來便利，協助居民減少電費開支，並可提高市民的環保意識、宣揚綠色生活，減輕弱勢社群的電費開支，讓年輕一代可養成富有責任感的環保習慣，促進可持續發展，並形容活動是「發揮政商民合作的好例子」。
居民：計劃對雙老家庭有幫助
現居深水埗海麗邨、與丈夫組成雙老家庭的溫女士表示，上周做義工時得悉計劃深感期待，認為計劃對雙老家庭有幫助。她稱，按目前每月電費逾200元計算，預計更換燈膽後，可節省約一半，並相信在政府支助下，可以不用繳交電費。年屆七旬的余先生一早已換燈膽，並作為美乎南關愛隊的一員參與計劃。他指，對能幫助本身無能力去更換燈膽的街坊而感到高興，相信計劃有助減少街坊的電費、及提高年輕一代的環保意識。協助招募義工的余先生續指，美乎不少街坊都有興趣成為義工；自己今年20多歲的孫子亦已報名成為義工的一份子，為深水埗及西環區的合資格市民提供協助。他表示，若計劃繼續「行落去」，只要自己「仲出到力」，就一定會繼續支持、「做落去」。