組織調查大專反性騷擾清單達標率78.2% 統計及便利投訴人較弱

新婦女協進會公布2020/21年「大專院校反性騷擾政策檢視清單研究報告」，今次檢視院校反性騷擾清單為43項，得到八大院校及25間自資院校回應，其中八大院標整體達標率平均值為78.2%，較上次檢視2017/18年時輕微下跌，其中較弱為處理投訴程序及施行項目。協會解釋，有關跌幅與清單項目新增及修訂有關，例如新增聆訊程序中，讓投訴者親友參與以作情緒支援；少數族裔人士協助等，相信院校未必預先想到有關新細節而導致失分。協會主席區美寶補充，清單不時修訂，新增有關標準基於以投訴人為本的精神，據過去經驗，更新清單與院校互動有助院校思考改善方向。

八大整體達標率為78.2%，較上次調查79.2%輕微下跌。43項清單較上次研究多7項，分為4個大類後，比較上次調查，「政策聲明」(92.2%)及「政策內容」(76.8%)達標率有改善，分別升6.3及11.8個百分點，而「處理投訴程序」(70.8%)及「政策施行」(81.3%)則下跌，分別跌11.9及6.2個百分點。其中「數據統計及分布」達標率得12.5%，即只有一間院校表示有進行；「用家友善」方面，在調解過程中，投訴人能否有許同事/同學、朋友、親戚、律師或志願團體成員陪同，僅25%院校做到；容許以口述作正式投訴，包括向少數族裔人士提供口譯安排亦只得1間院校達到。

協會：提升標準助非有投訴才處理

協會研究項目負責人楊愛媚解釋，低分部分與標準提升有關，例如新加詢問院校有否作統計數字、在聆訊程中容許投訴人親友參與，很多院校政策未列明或只限校內學生及職員等。區美寶指出，理解院校未必及時更新政策，但透過定期「練習」，讓院校審視清單有見成效，令政策覆蓋面更大，而非「只係有投訴先做嘢」。

平機會：政策清晰助受屈人了解權益及程序

浸大人文及創作系講師暨研究團隊主持人孫珏表示，以往研究及平機會2019年全港大學生性騷擾相關調查顯示，不少遭遇性騷擾人士不作出投訴，其中重要考慮因素不清楚投訴程序、過程中有甚麼協助、保障等，甚至不知道可向學校投訴，因此反性騷擾政策寫清楚協助程序有助受屈人了解自己權利。平機會行政總監(營運)朱崇文補充，政策清晰增加投訴人認知、對投訴的信心等，更有助防範性騷擾行為。

自資院校重視程度上升

另外，今次調查亦包括自資源校，獲25間完成檢視清單，8間稱跟隨八大做法，另有8間則無回覆，回應率為75.8%，達標率54%。協會指，自資院校回覆率大幅上升，較上次得10間回應改善，惟資源等問題，致其達標率較低。

新婦女協進會今次第4次做類似研究，今次於去年3月至11月期間進行，先於各院校網站搜尋書面反性騷擾政策核對清單，第二階段再收集院校回應。