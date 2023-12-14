組織請願斥法國政府及鄒幸彤蛇鼠一窩　不滿頒發人權和法治獎

被控違反《港區國安法》，正還押候審的前支聯會副主席鄒幸彤，獲法國及德國政府頒發人權和法治獎。有組織及民建聯分別到法國駐港澳總領事館和德國駐香港總領事館請願，堅決反對及強烈譴責頒獎決定，指是污衊港區國安法。
民建聯立法會議員周浩鼎、陳勇、顏汶羽等到法國駐港澳總領事館請願，指鄒幸彤涉及案件的司法程序仍在進行中，而任何國家都有維護國家安全的法律，有針對違法犯罪分子的執法和檢控行動，法國和德國也不例外。民建聯批評兩國外交部頒發所謂獎項予鄒幸彤，是意圖詆毀港區國安法，干預香港的司法程序，挑戰法治，與香港市民的福祉為敵，完全與所謂「人權和法治」背道而馳，只能顯示出其虛偽。民建聯敦促相關國家尊重法治精神，立刻停止一切政治操弄，停止干預香港事務。
民建聯強調香港特區是法治社會，司法機構不受干預地行使獨立司法權。港區國安法是令香港從治到亂，令社會秩序重回正軌的定海神針。民建聯相信，香港執法和司法人員將繼續嚴格按照法律，不偏不倚，盡忠職守，懲治破壞國家安全的違法犯罪分子。
傅振中斥法國政府及鄒幸彤蛇鼠一窩
另一方面，組織保衛香港運動到法國駐港澳總領事館請願，主席傅振中強烈譴責法國政府向鄒幸彤頒發人權和法治獎，是無恥地將鄒幸彤包裝成「民主鬥士」，為她撐腰，公然干預香港特區司法，嚴重違反國際法則，充分揭露法國虛偽及邪惡的面目。傅振中更批評法國政府和鄒幸彤是蛇鼠一窩，雙方都是披著「民主」和「人權」這些偽裝去顛覆國家。傅振中又批評支聯會多個核心成員，包括李卓人、何俊仁和鄒幸彤被控「煽動顛覆國家政權罪」是因為堅持「結束一黨專政」綱領及建立所謂的「人權博物館」，公然勾結外國勢力。 在反修例「黑暴」時更宣揚「光時」、鼓吹「港獨」，令香港人「雞毛鴨血」。
傅振中引述聯合國大會的《不容干涉和干預別國內政宣言》，指法國有義務避免利用和歪曲人權問題，以此對其他國家施壓，或在其他國家內部製造猜忌和混亂。 他表示法國政府在鄒幸彤進行司法程序期間頒發人權和法治獎，除了違反國際法則及妨礙司法公正之外，更是可笑和可恥。 保衛香港運動警告法國政府「害人終害己」，姑息包庇「暴徒」，破壞法治的惡果就是法國示威暴亂不止，恐怖襲擊不斷。