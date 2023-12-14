組織請願斥法國政府及鄒幸彤蛇鼠一窩 不滿頒發人權和法治獎

被控違反《港區國安法》，正還押候審的前支聯會副主席鄒幸彤，獲法國及德國政府頒發人權和法治獎。有組織及民建聯分別到法國駐港澳總領事館和德國駐香港總領事館請願，堅決反對及強烈譴責頒獎決定，指是污衊港區國安法。

民建聯立法會議員周浩鼎、陳勇、顏汶羽等到法國駐港澳總領事館請願，指鄒幸彤涉及案件的司法程序仍在進行中，而任何國家都有維護國家安全的法律，有針對違法犯罪分子的執法和檢控行動，法國和德國也不例外。民建聯批評兩國外交部頒發所謂獎項予鄒幸彤，是意圖詆毀港區國安法，干預香港的司法程序，挑戰法治，與香港市民的福祉為敵，完全與所謂「人權和法治」背道而馳，只能顯示出其虛偽。民建聯敦促相關國家尊重法治精神，立刻停止一切政治操弄，停止干預香港事務。