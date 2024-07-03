結合虛擬現實街景構建《如果香港》 理大生帶領體驗者置身重塑城市景觀

體驗者戴上VR眼鏡如置身《如果香港》各個場景，按指示觸碰指定位置，將有互動體驗。

香港發展急速，不少舊物已消失，像巨型客機在香港舊唐樓上空越過密集建築群已成歷史，但透過科技下，不單有可能重現眼前，更可以讓人「置身」其中。理工大學學生運用空間及環境設計技巧，重新想像香港的城市景觀，讓體驗者「乘坐」地鐵由上世紀五、六十年代香港舊街境，再走入幾個奇幻香港的場景。

理大設計助理教授盧添添帶領環境及室內設計學(榮譽)文學士三年級學生，從電影、神話、文學等領域吸取靈感，將他們想像中的香港，結合虛擬實景(VR)技術呈現出來，名為「如果香港：多重時空的虛實敘事檔案」。盧添添指，團隊以沉浸式技術和實體互動(Phygital)交互的概念，利用虛擬和實體模型、虛擬實境內容和互動體驗等，無縫融合物理世界和數位技術。