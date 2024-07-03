結合虛擬現實街景構建《如果香港》 理大生帶領體驗者置身重塑城市景觀

香港發展急速，不少舊物已消失，像巨型客機在香港舊唐樓上空越過密集建築群已成歷史，但透過科技下，不單有可能重現眼前，更可以讓人「置身」其中。理工大學學生運用空間及環境設計技巧，重新想像香港的城市景觀，讓體驗者「乘坐」地鐵由上世紀五、六十年代香港舊街境，再走入幾個奇幻香港的場景。
理大設計助理教授盧添添帶領環境及室內設計學(榮譽)文學士三年級學生，從電影、神話、文學等領域吸取靈感，將他們想像中的香港，結合虛擬實景(VR)技術呈現出來，名為「如果香港：多重時空的虛實敘事檔案」。盧添添指，團隊以沉浸式技術和實體互動(Phygital)交互的概念，利用虛擬和實體模型、虛擬實境內容和互動體驗等，無縫融合物理世界和數位技術。
體驗者帶戴上VR眼鏡，進入《如果香港》各個場景，先乘坐虛擬地鐵在窗外看到香港五十年代土瓜灣唐樓街景；之後會看到香港女性不同年代生活面貌，如以洗衫板洗衫，之後穿洋服到辦公室上班；隨即走進宋皇臺站看到《星球大戰》上演；充滿懸疑古怪影像的《茶果嶺》；進一步驚嚇是步入中式酒店背景的《閃靈》 場景；乘坐虛擬地鐵離開元宇宙，窗外則看到一張張香港電影的海報。盧添添指，盼作品不止能為參加者帶來視覺衝擊，虛擬與現實的結合，以假亂真的互動體驗，更是將體驗升華。
另外，的士司機高齡化的問題引起社會關注。理大互動媒體(榮譽)文學士4年級學生文耀聰設計出一套為年長的司機而設的健康監察系統。他介紹指，設計將軚盤結合先進的心率變異性(HRV)測量技術，實時監察司機健康狀況以及異常情況。駕駛虛擬助手會透過「咪錶」與使用者互動，如提醒使用者適時休息、身體狀況等。文耀聰指母親從事的士生意，故他會特別關心高齡的士司機的問題，希望設計可以幫助到他們。
上述兩個作品將於理大設計展2024展出，同場亦有逾200個來自不同年級、不同課程的學生設計作品。環繞生活、商業、社會議題等。適逢理大設計學院60周年，特設展區回顧歷屆精彩作品。展覽由即日起至8月16日，免費對公眾開放，惟須先從網上登記。