結業光榮米線涉違契 甯漢豪指其他違契單位陸續接通知

位於觀塘駱駝漆大廈的餐廳「光榮米線」近日宣布結業，指接到地政總署通知認為餐廳違反大廈「只准用作工業及貨倉用途」的規定，若不停業便會向業主釘契。發展局長甯漢豪昨(28日)回應事件時指「違契就係違契」，又指同一工廈其他經營食肆的單位亦陸續收到違契通知，強調當局依法行事。
甯漢豪表示，相關工廈的地契只容許作工業及倉庫用途，若用作其他用途包括食肆均屬違契，相信社會期望政府部門做好執管工作，依法辦事。她表示，工廈若有人流時常出入會有安全隱患，所以會鼓勵地政總署做好執管工作。
食環署指，「光榮米線」未領有署方簽發的有效食物業牌照，涉嫌無牌經營食肆，去年至今收到14宗投訴，已提出6宗檢控。署方昨再派員到大廈，就有人無牌經營食肆，提出9宗檢控，而「光榮米線」則未有營業。署方又指，大廈內共有60個處所持有署方簽發的有效牌照，當中5間是工廠食堂、54間食物或冰凍甜點製造廠以及1間新鮮糧食店；在2022年至上周日，署方曾派員巡查大廈內的食物業處所超過360次，並提出38宗檢控，將繼續採取適當行動。
地政總署指，部分工廈的地契訂明，地段只准作「工業及/或倉庫」用途，若業主無申請並獲豁免改變用途，便可能違返地契；署方過去3年就工廈證實違契及於年內發出警告信的個案數目持續增加，由2020年的261宗增至去年的519宗，釘契個案由99宗升至205宗；今年上半年證實違契所發警告信個案有220宗，4宗涉駝漆大廈，期內駝漆大廈有一宗釘契個案。