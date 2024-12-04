結業潮｜上水良心兩餸飯「膳廚」周四結業 30蚊食花膠鮑魚

膳廚發布結業消息後，有網民在貼文下大呼不捨，稱「上水粉嶺你最好食架（㗎）」、「上水最好嘅兩餸飯，由開業幫襯到而家，好可惜！」、「算區內最有良心舖頭，唔做真係可惜」、「日日咁好賣都結業」、「又小一個健康三餸飯選擇了」、「一簽多行喎，唔留多兩個月」，不過亦有網民留言批「一開始好食，呢幾個月真心差左（咗）好多」、「一開始真係勁好食，但加左（咗）一次價後就少左好多人食，質素差左（咗），又開始唔做外賣，我呢幾個月都無幫襯了，個位太隔涉。」