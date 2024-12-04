結業潮｜上水良心兩餸飯「膳廚」周四結業 30蚊食花膠鮑魚

本地食肆及零售店舖結業潮不止，即使是兩餸飯店亦汰弱留強，位於上水以良心平價兩餸飯出名的「膳廚」，昨日（3日）於社交平台宣布因經營困難，將於周四（5日）結業，網民大為不捨，表示「日日咁好賣都結業」。
稱經濟困難 網民不捨「日日咁好賣都結業」
「膳廚」昨日（3日）於Facebook專頁發布結業消息，指「由於經濟困難，無奈宣布本店將營業至2024年12月5日（星期四）」，並感謝大家一直以來的支持。店舖現正推結業優惠，所有飲品一律$10。
膳廚發布結業消息後，有網民在貼文下大呼不捨，稱「上水粉嶺你最好食架（㗎）」、「上水最好嘅兩餸飯，由開業幫襯到而家，好可惜！」、「算區內最有良心舖頭，唔做真係可惜」、「日日咁好賣都結業」、「又小一個健康三餸飯選擇了」、「一簽多行喎，唔留多兩個月」，不過亦有網民留言批「一開始好食，呢幾個月真心差左（咗）好多」、「一開始真係勁好食，但加左（咗）一次價後就少左好多人食，質素差左（咗），又開始唔做外賣，我呢幾個月都無幫襯了，個位太隔涉。」
膳廚於2023年初開業，一直主打街坊親民價，當時兩餸飯價錢為30元、三餸飯價錢為35元，其後有一次加價。店舖亦以「良心菜式」作招徠，每日提供十多種菜式，有時亦會包含貴價食材花膠雞、鮑魚、東星班等，更時常為有需要人士及機構免費派發愛心飯劵。膳廚亦售賣自製飲品如椰汁燉桃膠燕窩、馬蹄烤奶西米、花旗参蜜等。