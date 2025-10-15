結業潮｜人人和平老闆：晚市生意差 嘆「魚翅撈飯」變「兩餸撈飯」

本港餐飲界結業潮持續，多間中式餐廳先後結業。主打叉燒的粵菜餐廳人人和平，其老闆早前在社交媒體發文，嘆息近年生意大不如前，連續幾個月夜晚8時後生意變差，連同行亦問：「啲人去晒邊？」，令他預料有更多食肆結業，他亦慨嘆，「要認真考慮前路」。
人人和平的老闆提及，目前生意仍然是「above average」，只不過「average」 越跌越低。他強調，從商業和財務角度考量是不應繼續營業，並笑言，「理智嘅聲音同我講『執Q咗佢喇』」。他透露，公司設有結束香港業務的指標，而餐廳現狀亦相當接近指標。
人人和平的老闆表示，中餐廳晚市佔餐廳六成以上生意，因晚市人均消費高。他透露，現時餐廳8時後更少客人光顧，晚市生意額會少3成以上，有些行家則指晚市生意額跌一半以上。
人人和平老闆慨嘆，以往香港有「魚翅撈飯」的盛況，但現時大部份市民仍「兩餸撈飯」。他表示，傳統秋冬季是飲食業旺季，但現時踏入10月中旬，仍不覺有起色，目前的情況若未能在短期內扭轉，估計很多食肆會陸續結業，而人人和平也要認真考慮前路。
對於香港飲食業及人人和平面對的挑戰，引起網民討論。對於飲食業的挑戰，網民紛紛表示，「其實主要係疫情後，香港人習慣改變左」、「香港人重構左消費概念」、「問題係香港無晒夜生活，以前可以喺條街度行到1、2點，而家8點後都唔知做乜」。有網民打氣並表示，「已經行動上支持，個個禮拜都嚟」、「時時都有去幫襯，加油」。