結業潮｜人人和平老闆：晚市生意差 嘆「魚翅撈飯」變「兩餸撈飯」

本港餐飲界結業潮持續，多間中式餐廳先後結業。主打叉燒的粵菜餐廳人人和平，其老闆早前在社交媒體發文，嘆息近年生意大不如前，連續幾個月夜晚8時後生意變差，連同行亦問：「啲人去晒邊？」，令他預料有更多食肆結業，他亦慨嘆，「要認真考慮前路」。

人人和平的老闆提及，目前生意仍然是「above average」，只不過「average」 越跌越低。他強調，從商業和財務角度考量是不應繼續營業，並笑言，「理智嘅聲音同我講『執Q咗佢喇』」。他透露，公司設有結束香港業務的指標，而餐廳現狀亦相當接近指標。