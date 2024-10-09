結業潮｜假期人流暴減營商難 張宇人直言：我冇良策政府都冇

香港經濟恢復不似預期及北上消費潮持續，食肆及零售生意大受打擊，華潤堂昨日（8日）公布將於11月8日關閉香港全線分店。行政會議成員、立法會飲食界議員張宇人今日（9日）在電台節目表示，現時營商環境「唔得」，早於半年前響起警號，飲食業、酒吧業經營皆有困難，並直言：「我都冇咩良策，政府又冇、我都冇，因政府唔識做生意，佢最緊要整好營商環境畀我哋。」

張宇人表示，早於4、5月已有大型商場的管理層和負責人向他表示，周日人流大減，直指以往從未在對方口中聽到類似資訊。

周五成現時生意最好日子

他續指，現時每逢周末部分港人北上及外遊，令本港飲食業、酒吧業的生意均受影響，反而現時生意最好的日子是周五，加上租金貴、人手欠缺等問題，營業確實有困難。問到政府如何協助業界，張宇人說：「我都冇咩良策，政府又冇、我都冇，因政府唔識做生意，佢最緊要整好營商環境畀我哋。」他強調，最重要是「唔好搞壞我哋個營商環境，例如立一些法例令我哋難以經營」。

飲食酒吧近15年膨脹 「直情過咗櫳」

他又提到，飲食業及酒吧業自2009年金融海嘯後「膨脹得好快」，三年疫情都仍有人繼續開店，市場已「唔止飽和，係過咗櫳」，認為要逐步在目前大環境及經濟狀況下重新找回平衡，強調輸入勞工並不能解決問題，但如減少食肆及租金回落可取回平衡，「本地勞工係我哋（僱主）最想見到」、「如果我哋一日繼續開、繼續搶，其實辛苦嘅就係我哋。」