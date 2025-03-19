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2025-03-19 11:39:37

結業潮｜半世紀越南牛骨湯成絕響 旺角越興園「捱不過通關」周日再度結業

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越興園再次宣布將與麵賜園於周日（3月23日）結業，並稱「頂得住疫情，捱不過通關」，不少網友都大感可惜。(越興園FB)

越興園再次宣布將與麵賜園於周日（3月23日）結業，並稱「頂得住疫情，捱不過通關」，不少網友都大感可惜。(越興園FB)

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屹立旺角半世紀的越菜餐廳「越興園」，於2023年一度結業，位於女人街31號的地舖關門。但及後進駐女人街36號的鄰近地舖麵賜園再次經營。但時隔年半後，越興園再次宣布將與麵賜園於周日（3月23日）結業，並稱「撐得住運動，頂得住疫情，捱不過通關」，不少網友都大感可惜。

越興園再次宣布將與麵賜園於周日（3月23日）結業，並稱「頂得住疫情，捱不過通關」，不少網友都大感可惜。(越興園FB) 越興園再次宣布將與麵賜園於周日（3月23日）結業，並稱「頂得住疫情，捱不過通關」，不少網友都大感可惜。(越興園FB) 越興園再次宣布將與麵賜園於周日（3月23日）結業，並稱「頂得住疫情，捱不過通關」，不少網友都大感可惜。(越興園FB) 越興園再次宣布將與麵賜園於周日（3月23日）結業，並稱「頂得住疫情，捱不過通關」，不少網友都大感可惜。(網上圖片) 越興園再次宣布將與麵賜園於周日（3月23日）結業，並稱「頂得住疫情，捱不過通關」，不少網友都大感可惜。(網上圖片) 越興園再次宣布將與麵賜園於周日（3月23日）結業，並稱「頂得住疫情，捱不過通關」，不少網友都大感可惜。(網上圖片) 越興園再次宣布將與麵賜園於周日（3月23日）結業，並稱「頂得住疫情，捱不過通關」，不少網友都大感可惜。(網上圖片)

呼籲留港消費 「尤其是女人街」 

越興園公布懷著不捨及感恩的心情，遺憾地宣布周日結業：「撐得住運動，頂得住疫情，捱不過通關，加上疫情後消費模式改變，飲食業成為香港結業潮的重災區，而我地越興園/麵賜園亦不例外、堅持不懈到最後都係頂唔X住了。」店方表示回首多年來點滴，由衷感謝每位食客長期惠顧及支持，每句鼓勵都是堅持至今的原動力，期望更多港人支持留港消費，尤其是女人街，最後以「後會無期」與大家道別。

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越興園自1970年代在旺角女人街開業，以正宗越南湯粉及牛河等招牌菜聞名，於2023年6月曾宣布結業，當時稱「市道有幾差有眼睇，終於連50年老字號都撐唔住」，但預告考慮以其他方式延續，同月宣布進駐麵賜園，將「熬了半世紀的牛骨湯」搬到新店。

食客感慨：食咗40年都不敵北上消費 大家都自求多福

又一間老字號結業，不少網民都留言表示不捨，「最唔捨得佢哋越南河個牛骨湯底，由舊舖食到新舖」、「天下無不散之筵席，食物的味道及人情味永遠會留在心中。」，也有食客感慨「食咗四十年，終於都不敵港人北上消費，大家都自求多福」、「食物好味，價錢親民，由中學時期已經常食，到依家出嚟做嘢都間唔中幫襯下，真係太可惜」、「一代香港人的越菜啟蒙。會掛住牛油雞翼」。

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