在灣仔開業8年的名人扒房Nebraska Steakhouse於8月宣布結業，周日（11月10日）為其最後營業日。Nebraska Steakhouse在今日(11日)至周三(13日)進行清理，為了減少浪費，歡迎市民於中午12時至晚上7時到場參觀，並可免費自取或以優惠價格選購合適的餐飲用具或傢俬。

本港餐廳結業潮持續，在灣仔開業8年的名人扒房Nebraska Steakhouse於8月宣布結業，周日（11月10日）為其最後營業日。Nebraska Steakhouse在今日(11日)至周三(13日)進行清理，為了減少浪費，歡迎市民於中午12時至晚上7時到場參觀，並可免費自取或以優惠價格選購合適的餐飲用具或傢俬。

馳名花膠扒 資料顯示，Nebraska Steakhouse的創辦人為灣仔扒房老店「Louis Steak House」（樂意扒房）的家族後人，除了主打牛扒外，亦以厚切花膠扒聞名，吸引不少明星光顧，如周潤發、劉青雲及黃秋生等，因此被譽為「名人扒房」。餐廳於今年8月在社交平台上宣布將結業，引來大批熟客趕來品嘗「最後味道」。網民於餐廳Facebook留言表示不捨，「香港又少一間咁用心同埋出色嘅餐廳」、「感謝多年來美好回憶」、「我始終未找到一間扒房可以取代Nebraska！」，更有食客希望老闆能夠繼續東山再起。

老闆嘆疫後消費習慣改變 每月虧損逾10萬 老闆楊先生早前接受本地傳媒訪問，嘆疫情後港人消費習慣改變，現時很多人選擇在外地消費，餐廳自2022年始每月虧損逾10萬元，而業主未曾減租，直言前途一片灰暗，「冇話唔捨得，時勢係咁囉。」

