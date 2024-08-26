結業潮｜基隆茶餐廳深水埗店將停業　KOL雪姨曾評該店盆菜惹爭議

再有茶餐廳宣布結業。於本港開設兩間分店的基隆茶餐廳近日突然宣布，其深水埗分店即將結業，營運至8月31日。不少街坊到其社交平台留言表達不捨之情。
基隆茶餐廳目前有兩間分店，分別位於深水埗北河街及太子界限街。今次結束營運的深水埗北河街分店，由2020年疫情起開業，至今營運4年半。
基隆茶餐廳善舉及「盆菜事件」最觸目
深水埗基隆茶餐廳最有名是過去每逢星期三的下午5時，都會向有需要人士派發「愛心齋飯」，也會分發由善心人士捐贈的水果、罐頭、福米等日常用品；而太子分店亦在每個農曆初一、十五的下午3時派發免費飯盒。
近年基隆茶餐廳的「盆菜事件」亦引起社會關注。2022年時，KOL「雪姨」在一則影片講述盆菜中影片中，將基隆茶餐廳推出的盆菜，與尖沙咀及旺角的五星級酒店制作的盆菜作比較，指出基隆茶餐廳盆菜的蝦肉有霉味、髮菜數量少、鮑魚質量差；又在影片中加插生髮水廣告，引起網民大量負評，「雪姨」最後亦將影片下架及度道歉，至今仍未有拍攝新影片及露面。
街坊對基隆茶餐廳分店結業感不捨
有街坊從社交平台得悉基隆茶餐廳分店結業的消息感到不捨，紛紛湧到帖文留言，不少街坊留言感謝基隆茶餐廳的善心行為；亦有街坊留言為餐廳加油打氣和懷緬過去，「今時今日在香港真的要在逆境中保留實力！」、「懷念在深水埗基隆買羊腩煲同盆菜嘅日子」、「日後會繼續支持太子店同訂盆菜」、「晚飯餐廳又小一間，好可惜」、「謝謝你多年的付出，可以堅持到現在，加油！」。