結業潮｜基隆茶餐廳深水埗店將停業　KOL雪姨曾評該店盆菜惹爭議

再有茶餐廳宣布結業。於本港開設兩間分店的基隆茶餐廳近日突然宣布，其深水埗分店即將結業，營運至8月31日。不少街坊到其社交平台留言表達不捨之情。 基隆茶餐廳目前有兩間分店，分別位於深水埗北河街及太子界限街。今次結束營運的深水埗北河街分店，由2020年疫情起開業，至今營運4年半。

基隆茶餐廳善舉及「盆菜事件」最觸目 深水埗基隆茶餐廳最有名是過去每逢星期三的下午5時，都會向有需要人士派發「愛心齋飯」，也會分發由善心人士捐贈的水果、罐頭、福米等日常用品；而太子分店亦在每個農曆初一、十五的下午3時派發免費飯盒。