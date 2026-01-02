結業潮｜大圍生昌潮州海鮮酒家2月退場 東主嘆捱過疫情卻不敵寒冬：各因素變差

本港飲食界結業潮不止，屹立大圍下徑口村26年的「生昌潮州海鮮酒家」，以全港罕有「長條型」潮州打冷檔著名，顧客可在門口揀選美食，惟店方在周二（2025年12月30日）於社交平台公布將結業。店方感嘆過去26年曾見證香港光輝歲月，也捱過沙士及新冠疫情，惟2025年以來「各種因素」變差，預告只營業至今年2月中農曆新年前。消息一出，不少食客及網民表示不捨。

生昌潮州海鮮酒家周二於社交平台專頁發文，宣布將營業至農曆年底後結業。店方回憶由1999年3月18日初始至今，歷年風風雨雨「見證住香港光輝的日子，亦捱過了沙士和疫情」，不過有見2025年以來各種經營因素變差，逐決定「是時候結束營業」。東主不忘向街坊與食客致謝，「不捨但總算無憾，亦無負當年推廣手工潮洲菜的初心。」

生昌由劉翔鴻於1999年創辦，他於70年代從潮州來港，1999年3月18日在大圍下徑口村開辦「生昌潮州海鮮酒家」，推廣手工潮洲菜，招牌菜包括鹽焗烏頭、滷水拼盤、潮州凍蟹等，店方最著名是「長條型」打冷檔，陳列各式各樣美，顧客可在露天環境與用餐痛飲，在現時香港已極為罕見。

不少網民及顧客均留言表示十分可惜「好唔捨得呀」、「由細食到大，鹽焗烏頭好好食」、「食潮州嘢你哋餐廳係我心目中嘅世一」。亦有網民鼓勵老闆發揮潮州人精神「愛拼就會贏」，希望東山再起。