結業潮｜屹立堅尼地城36年 卓基英文學校暨幼稚園收生不足將停辦

位於堅尼地城的卓基英文學校暨幼稚園宣布將於明年8月1日停辦 (GoogleMap圖片)

再有幼稚園宣佈停辦，創校36年、位於堅尼地城的卓基英文學校暨幼稚園昨日宣布，將於明年8月1日停辦，學校網站顯示，暫停接受2025/26新生入學申請。教育局稱已接獲停辦通知，將與幼稚園保持緊密聯繫，提供適切支援，並會為有需要的家長和學生提供協助，包括提供區內幼稚園學額空缺的資料。

稱「出生率大幅減少 年輕家庭移民成風」 成立於1988年的卓基英文學校暨幼稚園昨向學生家長發通告，稱近年社會結構變遷，本港「出生率大幅減少，年輕家庭移民成風」，導致學校「收生不足，財政虧損多年」無法再繼續營運，遂在校董會審慎考慮後，決定結束辦學。該校將於明天（17日）傍晚舉行家長會，簡述現時校情及協助轉校資訊。校方強調，今學年將一如既往「悉心教導和照顧幼兒」，所有課程及活動會如常，並與家長保持聯絡，維持良好家校合作。

教育局表示，現時區內有足夠幼稚園學額及幼兒中心名額供家長選擇，家長如需教育局協助，可聯絡幼稚園及幼兒中心聯合辦事處。教育局又稱，本港幼稚園均屬私營，每年均可能有新註冊的幼稚園，或有幼稚園在考慮不同因素後決定停辦。上學年（2023/24）共有21間幼稚園停辦，其中1間與其他學校合併 ; 同時有9間新幼稚園註冊，另有一所幼稚園正申請學校註冊。