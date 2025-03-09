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2025-03-09 13:59:00

結業潮｜旺角新寶戲院傳3月底結業 結束20年營運

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繼新光戲院日前結業，而戲院結業潮在仍然繼續。隸屬新寶院線、位於旺角豉油街60-64號的新寶戲院有傳將於3月底正式結業，結束自2005年開幕以來，長達20年的營運，惟官方尚未正式公布結業消息。作為新寶院線旗下最具代表性的戲院之一，擁有兩間影院，共406個座位，同時亦是乃是無障礙影院。如新寶戲院結業屬實，新寶院線旗下僅剩屯門的凱都戲院繼續運營。

新寶戲院隸屬新寶院線，該院線由陳榮美與馮秉仲於1988年創立，以抗衡當時主宰香港電影業三大院線。新寶院線巔峰時期旗下有5間戲院，包括兩間已結業影院：旺角道「豪華戲院」(1991年開業，2019年11月29日突然停業，重建成商廈)、銅鑼灣謝斐道「總統戲院」(2024年4月30日結業)；2010年轉售予CJ集團的紅磡寶其利街「寶石戲院」，以及屯門的「凱都戲院」和今次傳結業的新寶戲院。

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根據旺角新寶戲院的網站則顯示，該院上映的電影只有動畫《哪吒之魔童鬧海》、韓國驚悚片《驅魔黑修女》及西片《米奇17號》。

去年至少9間戲院結業

翻查資料，去年已有9間戲院結業，包括嘉禾啟德戲院、總統戲院、九展星影匯；旺角朗豪坊Cinema City、MCL海怡戲院、九龍城廣場影藝戲院、北角匯ACX戲院、荷里活廣場MCL戲院及嘉禾V WALK戲院（暫停營業）。

時任文化體育及旅遊局局長楊潤雄去年8月曾回應稱，不能從一間戲院結業，就說業界生意不好，又稱近期看到有新戲院開幕，指出近年戲院座位數目「差唔多」，甚至更現輕微增長，形容政府會繼續與業界努力推廣電影，希望市民多外出消費。

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