結業潮｜旺角新寶戲院傳3月底結業 結束20年營運

繼新光戲院日前結業，而戲院結業潮在仍然繼續。隸屬新寶院線、位於旺角豉油街60-64號的新寶戲院有傳將於3月底正式結業，結束自2005年開幕以來，長達20年的營運，惟官方尚未正式公布結業消息。作為新寶院線旗下最具代表性的戲院之一，擁有兩間影院，共406個座位，同時亦是乃是無障礙影院。如新寶戲院結業屬實，新寶院線旗下僅剩屯門的凱都戲院繼續運營。

新寶戲院隸屬新寶院線，該院線由陳榮美與馮秉仲於1988年創立，以抗衡當時主宰香港電影業三大院線。新寶院線巔峰時期旗下有5間戲院，包括兩間已結業影院：旺角道「豪華戲院」(1991年開業，2019年11月29日突然停業，重建成商廈)、銅鑼灣謝斐道「總統戲院」(2024年4月30日結業)；2010年轉售予CJ集團的紅磡寶其利街「寶石戲院」，以及屯門的「凱都戲院」和今次傳結業的新寶戲院。