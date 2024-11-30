結業潮｜旺角波鞋街老店「芝加哥」宣布光榮結業　波鞋迷不捨兒時回憶道：多謝老闆

再有老店不敵時代巨輪結業，有31年歷史的旺角波鞋街知名老店「芝加哥體育用品公司」，昨日（29日）晚上在其官方社交平台發文公布，決定於明年2月租約期滿後光榮結業，並感謝顧客多年來支持「在此，再次感謝各位顧客多年來的光顧及支持，並祝各位身體健康，生活愉快。」
芝加哥宣布由即日起推出折扣優惠，全場貨品照價再7折，優惠適用於NIKE、ADIDAS、PORTER、SUPREME等品牌。該店又感謝顧客多年來的光顧及支持。今日（30日）中午，芝加哥店門口已貼出「租約期滿結束營業」告示，店內則不少顧客在觀看波鞋。
1993年開業至今31年
位於旺角洗衣街的芝加哥體育用品公司，於1993年3月開業至今，為波鞋街知名老店，多年來售賣大熱限量版球鞋及NBA球衣等，深受本地年輕人歡迎。據了解，上世紀90年代正值波鞋市道高峰期，芝加哥於俗稱「波鞋街」的花園街一帶，開設兩間分店，除了售賣波鞋，還有美國NBA籃球明星卡及球隊波衫等，擁有不少熱愛收藏經典款式波鞋及NBA球星發燒友的客戶粉絲，主因是該店出售市面較罕有的限量版波鞋，連有關波鞋周邊副產品亦相當齊全。例如當年經常掀起排隊搶購及炒賣熱潮的經典波鞋Air Jordan系列，還有不同的經典品牌和系列波鞋，在芝加哥都可以找到。
時至今日，年輕人都愛網購，更可以直接於外國訂購波鞋，芝加哥僅餘現址總店，並於昨晚宣布已決定於明年2月租約期滿後光榮結業，大批熟客粉絲得知消息後感到不勝唏噓，紛紛留言寫下不捨之情，勾起眾人對Air Jordan及Air Zoom Flight等經典球鞋系列的集體回憶，並感謝芝加哥帶給他們的波鞋歲月，「我覺得你哋公司應該成為「文化產物」要保護。 呢啲就係香港特色之一。」、「當年去旺角第一件事係去芝加哥睇鞋」、「最記得紅Flight 時代，大腳人士既天堂」、「30年前第一對紅flight，6年前年入職第二對紅flight」、「兒時回憶，多謝老闆！」