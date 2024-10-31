結業潮︱板長壽司旺角店結業 鄭威濤離世後年執6舖現剩一店

Facebook「全港店舖執笠結業消息關注組」有網民近日拍攝到板長壽司位於西洋菜南街昌記大廈的分店，有裝修工人進入店內拆卸清場。生前曾披露患上胰臟癌的鄭威濤今年4月2日於東京離世，終年57歲。

消費市道疲弱令餐飲業成重災區，有十多年歷史的本地連鎖壽司集團板長壽司，全盛時期有多達27間分店，至今年初餘下7間分店，但都在近月陸續結束營運，至近日旺角分店亦被發現已結業，現僅剩銅鑼灣區一間分店。

板長壽司官方Facebook專頁顯示，今年2月時仍有7間分店，分別位於西環、銅鑼灣、康怡、旺角西洋菜街、黃大仙、將軍澳新都城及沙田。但據Openrice最新資料，現時只有銅鑼灣分店仍有營業，另外6店均標明「已結業」。社交平台Facebook「全港店舖執笠結業消息關注組」有網民近日拍攝到板長壽司位於西洋菜南街昌記大廈的分店，有裝修工人進入店內拆卸清場，並有數塊木板在外，引起議論紛紛。

網民指難與壽司郎競爭

拍照者感慨自板長壽司創辦人鄭威濤離世後，板長壽司「執吓一間又一間」、「人走茶涼」、「回想10年前排緊隊食佢」；亦有網民認為該店「後期都回晒塘」、「以前銅鑼灣店有日本師父起度果陣，我覺得係最好食，之後慢慢差咗」，又指香港人發展出來的壽司已不受歡迎，難與壽司郎等日本連鎖壽司集團競爭。

首位港人投得「日本一」

生前曾披露患上胰臟癌的鄭威濤今年4月2日於東京離世，終年57歲。曾到日本當壽司學徒的他在2004年成立板前壽司，2007年開設板長壽司主打高檔日式料理，是香港帶動日式料理普及的推手之一。他更在2008年以43萬港元在築地市場投得「日本一」的藍鰭吞拿魚，成為首位港人投得「日本一」。鄭威濤更曾主持飲食節目，被封新一代「和食專家」，風頭一時無兩。