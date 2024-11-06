結業潮｜深水埗福榮街湧現吉鋪 「玩具街」風光不再 網民：個個識淘寶

深水埗福榮街被稱為「玩具街」，商店和攤檔有琳瑯滿目的玩具和卡通商品，惟在經濟不景衝擊零售業下，近日有網民指福榮街出現了倒閉潮，熱鬧光景不復，變成了吉鋪處處。屹立深水埗逾30年的老字號「榮華茶餐廳」亦已於10月29日結業，該舖位於福榮街58號，深受街坊歡迎。
而根據旅發局介紹，福榮街又稱「玩具街」，是一條熱鬧又別具特色的購物街，有各式各樣的玩具店，吸引不同年齡訪客來展開尋寶之旅，於商店和攤檔會找到各種玩具和卡通商品，從懷舊經典、時尚珍藏品到復古動作玩偶，以及在孩子圈中掀起熱潮的最新小玩意，「琳瑯滿目的玩具店和攤位一定會令你沉浸於懷舊氛圍中，重拾童年樂趣」。旅發局又指每逢節日，福榮街都會特別熱鬧，店中都會擺滿應節商品，如農曆新年、聖誕節和萬聖節的裝飾品和禮物，充滿節日氣氛。
「中介人trading死得七七八八」
周一(4日)有網民在facebook社交平台群組「全港店舖執笠結業消息關注組」發帖，指福榮街的「玩具街」也面臨倒閉潮，「做玩具批發嘅都執笠」，部份舖位已交吉再招租。有網民討論本身經濟不景，加上淘寶等網購平台的衝擊，失去了「中介」的價值，「個個淘寶直接同廠家買，駛x係香港買」、「香港仲中介人嘅(所謂做trading)，死得七七八八啦！ 個個都識淘寶， 點解要交智商稅畀你？」、「一樣貨源人地包郵到家先$40，佢地都賣$100-$120，仲要來回車費+時間」、「全部都係大陸貨，上淘寶平2-3倍」、「平時去開嗰間都執咗，每次去都好好生意，最近去已經無咗」、「當啲人連衣食住行都攪唔掂，仲點會有心情玩玩具？」、「經濟唔好第一樣一定係減少娛樂開支先」、「新一代細路唔玩玩具，拎住部手機就得」，亦有人諷刺「生意太好執左留機會畀人地」、「咁多年賺夠」。