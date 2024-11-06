結業潮｜深水埗福榮街現吉鋪？ 網民：個個識淘寶「玩具街」風光不再

深水埗福榮街被稱為「玩具街」，商店和攤檔有琳瑯滿目的玩具和卡通商品，惟在經濟不景衝擊零售業下，近日有網民討論指福榮街有店鋪倒閉，熱鬧光景不復高峰，「平時去開嗰間都執咗，每次去都好好生意，最近去已經無咗」。另屹立深水埗逾30年的老字號「榮華茶餐廳」亦已於10月29日結業，該舖位於福榮街58號，深受街坊歡迎。

而根據旅發局介紹，福榮街又稱「玩具街」，是一條熱鬧又別具特色的購物街，有各式各樣的玩具店，吸引不同年齡訪客來展開尋寶之旅，於商店和攤檔會找到各種玩具和卡通商品，從懷舊經典、時尚珍藏品到復古動作玩偶，以及在孩子圈中掀起熱潮的最新小玩意，「琳瑯滿目的玩具店和攤位一定會令你沉浸於懷舊氛圍中，重拾童年樂趣」。旅發局又指每逢節日，福榮街都會特別熱鬧，店中都會擺滿應節商品，如農曆新年、聖誕節和萬聖節的裝飾品和禮物，充滿節日氣氛。