結業潮｜灣仔人氣燒鵝店「天龍燒鵝」Cut分店 月租十多萬難頂加租：似幫業主打工

飲食界結業潮不止，灣仔人氣燒味店「天龍燒鵝」近日宣布，因業主加租及人手問題決定縮減位於昌業大廈的分店，僅保留另一間分店。老闆拍片解釋結業原因，坦言「係香港做生意好難」、「變相幫業主打工」，引發網民熱議。

曾在米芝蓮二星中菜館任職燒臘部總管的「天龍燒鵝」老闆阿成在小紅書上載影片，提到昌業大廈的分店已於早前結業，他指昌業大廈分店面積約1,000呎，月租高達十多萬，雖然有少許盈利惟經營壓力巨大，「覺得好吃力」，甚至有「變相幫業主打工」的感覺，遂決定忍痛結業。他感嘆香港營商環境艱難，部分業主會因應營業表現去調整租金，「業主見你生意好就加你租，生意唔好又冇人幫」。