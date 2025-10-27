結業潮｜灣仔人氣燒鵝店「天龍燒鵝」Cut分店 月租十多萬難頂加租：似幫業主打工

飲食界結業潮不止，灣仔人氣燒味店「天龍燒鵝」近日宣布，因業主加租及人手問題決定縮減位於昌業大廈的分店，僅保留另一間分店。老闆拍片解釋結業原因，坦言「係香港做生意好難」、「變相幫業主打工」，引發網民熱議。
曾在米芝蓮二星中菜館任職燒臘部總管的「天龍燒鵝」老闆阿成在小紅書上載影片，提到昌業大廈的分店已於早前結業，他指昌業大廈分店面積約1,000呎，月租高達十多萬，雖然有少許盈利惟經營壓力巨大，「覺得好吃力」，甚至有「變相幫業主打工」的感覺，遂決定忍痛結業。他感嘆香港營商環境艱難，部分業主會因應營業表現去調整租金，「業主見你生意好就加你租，生意唔好又冇人幫」。
位置相近導致客源分散
阿成認為兩間分店均位於灣仔，位置相近導致客源分散，營運成本高企，「兩間舖嘅開支加人工，不如做好一間」，並透露若未來再開新店，或考慮轉往九龍區發展。
網民在社交平台留言，指「處處都一樣，見好生意就加你租」，更有網民直斥「咁嘅時勢仲敢加租」、「香港飲食業其實係被業主各種加租搞到關門，而不是無生意」、「乜嘢時勢，加租？攪錯，好呀，執了它，看他能否租出去，貪勝不知輸」。部分內地網民建議他轉往內地發展，「過嚟深圳、廣州、佛山開啦」、「過嚟中山起爐」。