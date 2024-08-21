結業潮｜灣仔「名人扒房」11.10結業　馳名花膠扒周潤發劉青雲都撐場

結業潮｜灣仔名牌扒房Nebraska Hong Kong宣布將於11月10日結業。(Nebraska fb圖)

近期本港飲食業經營環境十分困難，許多餐廳相繼宣布結業。位於灣仔的名牌扒房Nebraska Hong Kong在社交平台宣布將於11月10日結業，並表示「八年來的風雨，多謝您們(顧客)的支持」、「擁抱再見，再次多謝大家支持」。餐廳還指，為了減少浪費，部分餐具及用品因無法帶走，市民可以免費自取或以較優惠方式選購合適的餐具或傢俬。Nebraska Hong Kong結業消息，引起不少網民不捨。

餐廳 免費送餐具傢俬 翻查資料，Nebraska Hong Kong的創辦人是灣仔扒房老店「樂意扒房」(Louis Steak House)的家族後人，而Louise Steak House早在1974年開業，多年來被視為「城中經典扒房」。Nebraska Hong Kong的招牌菜花膠扒遠近馳名，此外還有斧頭扒等其他招牌菜式，多年來吸引不少城中名人成為座上賓。據Nebraska Hong Kong 的社交平台顯示，多位港產影帝，包括周潤發、劉青雲及黃秋生都曾光顧該店，其餘城中名人還有藝人王祖藍、填詞人黃偉文及藝人譚玉瑛等。

不少網民留言表達不捨，有網友表示：「你的食物及服務水準是一流的，感恩曾經享受過」，有還人說：「你哋啲扒真係好食」；亦有人感慨：「我始終未找到一間扒房可取代Nebraska」。