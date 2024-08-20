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2024-08-20 16:12:40

結業潮｜灣仔「玩具街」30年老店「日昇玩具」下月結業　網民：仍是「玩具街」嗎？

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結業潮｜屹立灣仔「玩具街」30年老店「日昇玩具」宣布結業。(網上圖片)

結業潮｜屹立灣仔「玩具街」30年老店「日昇玩具」宣布結業。(網上圖片)

位於被稱為「玩具街」的灣仔太原街，擁有逾30年歷史的老店「日昇玩具」宣布將於下月結業。鄰近的「鴻興玩具」在社交平台分享有關消息，並留言指「灣仔太原街日昇玩具光榮結業好可惜，我們的良性競爭者30多年！」該帖文隨即引起網民的熱烈討論，大家紛紛表達不捨之情，有些人感慨說：「太源街的玩具店已買小見小」、「兒時回憶冇哂」，甚至有人質疑「玩具街會仍是玩具街嗎？」

結業潮｜鄰近的「鴻興玩具」在社交平台分享「日昇玩具」結業的消息。(網上截圖) 結業潮｜「日昇玩具」門口位置掛上「有緣再會」字句。(網上圖片) 結業潮｜「日昇玩具」結業的消息，惹來不少網民不捨。(網上截圖)

店員稱結業因老闆年紀大無人接手

據「鴻興玩具」上載照片可見，「日昇玩具」店內已掛上「光榮結業，多謝支持」標示，門口位置亦掛上「有緣再會」字句。據悉「日昇玩具」會在中秋節翌日、即9月18日正式結業，未有透露具體原因及最後營業日期，但有店員向傳媒表示，今次結業是由於老闆年紀漸大，加上子女不接手，因此決定下月正式結業，又指疫情後街上人流減少，市民已習慣網購多過到店消費，但這點並非結業主因。

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同街舖：現時生意差過SARS

太原街1號至22號，被稱為「玩具街」，現時除了即將結業的「日昇玩具」，還餘下「鴻興玩具」、「禮品屋」、「縱橫行」及「星玩精品玩具專門店」4間玩具店，另有3個舖位正在招租。有店舖老闆形容，現時生意「仲差過SARS(沙士)」，認為當年市民仍願意外出消費，但現在就人人淘寶。

據了解，「日昇玩具」開業數十年，全盛時期不止擁有一間店鋪，另一間店鋪早前已結束營業，餘下的這間再傳出結業消息，令不少網民和街坊不捨。

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