結業潮︱「燉奶佬」美孚最後分店營業至5.29 海皇粥店8個月連執5鋪

本港餐飲業接連受北上消費潮及消費市道疲弱等因素衝擊，不少食肆結業。連鎖茶餐廳「金裝燉奶佬」最後一間位於美孚新村的分店張貼告示，預告租約期滿，將營運至5月29日，並感謝街坊「1981年至今44年支持」，有員工表示，品牌全線結業後，燉奶佬的名字將成為歷史。

「燉奶佬」最初在旺角以甜品店經營，其後轉型為大眾口味港式餐廳，全盛時期一度有24家分店，遍佈港九新界，亦曾挑戰推出「燉奶佬主理」零售包裝食品。至去年底天水圍店關店後，現時僅餘下美孚分店。

海皇粥店沙田舊店設備一度遭拍賣

另有報道指，連鎖粥店「海皇粥店」近8個月內已有5間分店相繼結業，現僅餘下7家分店。該品牌1992年創立，全盛期曾有逾30家分店。協聯估值及拍賣行近日接獲區域法院的命令，指於4月29日在沙田好運中心3樓的3093及3094號粥品店設備及傢俱進行拍賣。此次拍賣的物品原屬海皇粥店，涉及該店因欠租等財務問題而被扣押。惟根據拍賣行最新公布，拍賣已取消。

自去年8月海皇粥店關閉其元朗分店起，分店由原有12間減少至現今官網列出的7間；另外位於灣仔莊士敦道的分店，在去年8底月亦因欠租3個月，遭業主入稟高等法院索償81.3萬元及違約賠償，並要求交吉舖位，不過該分店目前仍營業。