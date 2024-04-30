結業潮｜稱經濟轉型期內必然發生　李家超：應宣傳香港好的一面

本港近來陸續有食肆及戲院結業，街上不少店舖正在出租，有指香港市道正面臨結業潮。特首李家超今(30日)在行會前會被問到是否認同香港正面對「結業潮」的情況，他未有正面回應，指不同行業需要適應轉變，經營者的更替在經濟轉型期內必然會發生。

李家超說，目前有行業的經營情況有所改變，但亦有新的行業誕生。他見到有新企業來港，亦見到有新的、大型的外國機構來港租用旺區開展業務。他表示世界因為轉變令不同行業需要適應，有經營不會太成功，亦有新來不同經營者參與不同市場，因此不同更替在經濟轉型期內必然會發生。

他指不少香港人有很多新想法，懂得「應變、求變」，亦有不同創新的做法，而香港各類經濟活動亦開始活起來。他呼籲將香港好的一面宣傳所有人，不論是香港居民抑或訪客。

五一 煙火匯演或受天氣影響 李：不宜沉醉討論日常變化

另外，明日就是五一假期，惟本港天氣不穩定，李家超被問到會否影響旅發局在尖東對出維港舉辦的煙火匯演時表示，政府會盡力做好五一黃金周各個環節，但天氣因素不能控制，活動因為天氣情況更改，亦是大家旅行常有的體驗。