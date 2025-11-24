結業潮｜自提點4大困局離場 日搬XXX件貨先有利可圖 網民：仲以為好好賺

近年網購盛行，自提點服務店舖已開至「梗有一間喺左近」。惟有自提點東主發文，指因貨量未達理想，「平均只有一百件一天左右」，決定於租約期滿後結業，更列出4大經營因局。帖文引來網民熱議，有人驚訝「表面睇仲以為好好賺」，及慨嘆「做自取點其實即係做倉務」、「其實做到五勞七傷，醫藥費都唔夠」。 該名自提點東主周日(23日)在社交平台Threads發帖，稱店舖決定結業，門外告示稱「基於貨量難達理想（至少要比依家多三倍）」，預計在2026年2月租約期滿後結束營業，並坦言「本人首次創業以失敗告終」，但非常榮幸曾為街坊服務，「江湖再見」。





東主稱日搬100件貨白做 「沒理由開下去」 照片可見，店內貨架堆滿了等待領取的包裹，雖然看似「生意好」，惟樓主稱「客人問我為甚麼不做」時解釋，自己計算過，「一天至少要有三百件，這店才算賺錢」，但現時「平均只有一百件一天左右，幹是白幹的，浪費時間，還累！」，他指「客人自己選的呀！而且我覺得貨量要翻三倍是不可能的，辦不到的。我又不是神仙，貨量怎麼翻三倍」，形容有4大經營因局：「單價不高，貨量不足，佔時極長，還是體力勞動」，認為「其實是沒理由開下去的」，「趕緊關了為宜，很浪費時間。很累。」他指「我依間鋪係先天不足，唔係我租的。係我呀媽租黎做士多，蝕到啪啪聲。租約又未完，我臨危受命改做自提點既。但係我覺得要打到上三百件貨真係無咩可能呀，1.無咁多客，競爭激烈。2.人黎架。。真係上到我搬唔搬得惦呀。菜鳥附近已經有，傾唔到返黎做，其他集運都係。」對於有網民問「一日一百件拎唔拎得番自己份人工？」，樓主回應「唔計鋪租就可以既其實」。

網民：做自取點其實即係做倉務 帖文引起網民討論，有人指自取點行業競爭激烈致利潤微薄，「表面睇仲以為好好賺」、「好似得$2.5-$3一件」、「原來咁少，都係幫業主打工」、「做自取點其實即係做倉務，即係任何人都可以開到店同做到，所以一定係出好低價」、「做義工苦力，仲可能會傷腰，早執早著」、「其實真係會做到五勞七傷，醫藥費都唔夠」。 亦有網民認為網購平台提供更多送貨上門服務以及24小時自提櫃，自取點已欠缺優勢，「我加多少少就送上門，洗乜去舖頭排隊/自己慢慢搵」、「盡早執好過 而家免費送埋上門」、「最近好似多咗自提點唔做，我平時拎開果間都結業」。更有人指自取點的敗因是營業時間未能配合上班人士，「自提點放工又攞唔到，weekend 又開得晏，唔會想用自提點。」