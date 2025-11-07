結業潮｜西九龍中心先施百貨年底結業 30年老牌百貨清貨1折起

本地零售業持續面對衝擊，結業潮不止。香港老牌連鎖百貨公司「先施百貨」於周四（11月6日）宣布，深水埗西九龍中心分店租約期滿，暫定將於年底結業，並推出全場清貨優惠，大部分貨品以低至1折出售。該店自開業以來屹立深水埗約30年，不少街坊表達不捨，亦有網民分析稱「老牌百貨，經唔起時代洪流」、「淨係target中老年人，無咩後生會去行」、「而家興網購，加上佢哋嘅形象比較守舊，就.....搞到咁樣樣...」。

第一代租戶 「30年的歷程將告一段落」

先施百貨是香港歷史最悠久的老牌百貨公司之一，其深水埗店開業約30年，為西九龍中心第一代租戶，最初由一樓到七樓都是由先施承租，及後縮減規模至三層。