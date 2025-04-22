結業潮｜跑馬地黃泥涌道傢俬燈飾舖「十室九空」 網民嘆：有錢佬都淘寶

面對全球經濟增長疲弱、北上消費及網購等影響，本地零售市況淡靜，部分行業更爆發「執笠潮」。最近有網民發現，位於跑馬地黃泥涌道的昔日貴價傢俬及燈飾舖已風光不再，整條街道十室九空，「全部吉曬超過一年」。帖文引起網民熱議，感嘆「唔係無人買貴傢俬，係呢啲街邊舖競爭力低」、「依家有錢佬都淘寶啊」、「傢俬喺淘寶同拼多多買咪得囉」。

跑馬地屬傳統豪宅區域，以往區內的主要地段黃泥涌道更吸引不少貴價傢俬、燈飾及室內設計公司進駐，高級傢俬店更一度門庭若市，惟近年卻湧現吉舖風光不再。早前有網民在Facebook群組「全港店舖消息關注組」發文，上載多張黃泥涌道「吉舖」照片，形容「跑馬地黃泥涌道傢俬舖全部淪陷」。照片可見，街道上幾乎十室九空，多間舖頭門外玻璃也貼上「旺舖招租」告示。

「全部吉曬超過一年」

臨床腫瘤科專科醫生蘇子謙近日也在社交平台Threads發佈影片，可見幾乎整條黃泥涌道的傢俬舖已經結業丟空，日間街道人流稀疏。他提到「以往呢條路全部都係貴價傢俬舖，而家全部吉曬超過一年」。

相關帖文引起網民熱議，「全軍覆沒，勁」、「啲有錢佬去哂邊」、「連馬會對面間燈飾舖都無埋，之前呢條街我成日收貨，估唔到未到十年已經變成咁」、「好耐無去跑馬地，上個月經過見成條街傢俬舖執晒都嚇親」、「而家舖頭執笠遲啲啲人失業」、「心涼，呢d舖食水深到X街」、「我上間屋嘅張梳化就係喺跑馬地傢俬舖買， 用咗10年仲好新淨！」。