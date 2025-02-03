結業潮｜鄭伊健蒙嘉慧打羽毛球之地 黃埔博藝會3月底結業

本地結業潮波及老牌私人會所。位於黃埔花園的博藝會經營36年，日前宣布於3月31日正式結業。該會所表示，由於租約終止及經營環境雪上加霜，無奈作出困難決定。消息傳出後，黃埔街坊均表不捨，「黃埔咁大都support唔到一個會所，真係有啲唏噓」、「在住宅會所唔普級嘅年代，真係高級㗎」、「一個時代的終結」，亦有人稱「都冇人入會，咁貴」、「小家庭都搬走哂去將軍澳元朗」。

博藝會於本月1日貼出結業告示，服務將分階段停止，2月28日起停止提供康體、課程及美容相關服務，3月31日餐飲服務結束，正式結業。會所建議會員致電了解會籍安排。該告示感謝會員多年來的支持，並表示：「期盼有緣與各位再聚。」

博藝會於1989年成立，由時代生活集團經營至今接近36年，與同集團的德福花園「德藝會」曾是全港最大會所之一。博藝會佔地超過25萬平方呎，設施包括室內恆溫泳池、羽毛球場、網球場、單車室、健身室、水療美容中心，以及可容納33席的三個宴會廳。

博藝會以往是藝人活動熱點，有網民表示曾在會所內偶遇「阿姐」汪明荃；2006年，鄭伊健及蒙嘉慧在此打羽毛球，被傳媒撞破而戀情曝光。此外，TVB電視劇集《女人唔易做》亦曾在此取景。