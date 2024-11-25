結業潮｜金記冰室港九只剩10分店 集團官網未能進入(更新)

至於金記餐飲集團的官方網站由上周五（24日）起已未能進入，頁面顯示「這個網域好像還没有連線網站」，暫未知原因。

香港經濟恢復不似預期及北上消費潮持續，食肆及零售生意大受打擊，其中金記冰室接連有分店結業，繼本月初黃大仙中心分店突然結業，有員工報稱被拖欠薪金到勞工處求助後，近日有網民發現金記冰室位於觀塘apm分店已結業並圍上板。

至於金記餐飲集團的官方網站由上周五（24日）起已未能進入，頁面顯示「這個網域好像還没有連線網站」，暫未知原因。至於金記冰室的社交平台Facebook對上一次出帖文，是於8月5日推廣旗下月餅產品。