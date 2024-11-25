結業潮｜金記冰室港九只剩10分店 集團網站「斷網」多天今午始復常(更新)

金記餐飲集團的官方網站自上周五（24日）起未能進入，頁面顯示「這個網域好像還没有連線網站」，直至今日(25日)早上刊登報道後，網站始於中午復常。

香港經濟恢復不似預期及北上消費潮持續，食肆及零售生意大受打擊，其中金記冰室接連有分店結業，繼本月初黃大仙中心分店突然結業，有員工報稱被拖欠薪金到勞工處求助後，近日有網民發現金記冰室位於觀塘apm分店已結業並圍上板。

早於7月有網民發現，觀塘apm分店只收現金，亦儲不到商場積分，並在地產資訊平台發現該舖位於6月招租，以「觀塘旺舖中午晚上超高人流，重要連生財工具」描述，月租為30萬元。

該公司網站資料顯示，金記冰室現時在港島有7間分店(包括赤柱、數碼港、香港仔、筲箕灣、太古、灣仔、香港站)，九龍原有5間分店，黃大仙中心及觀塘apm的分店已於網站下架，目前九龍只餘九龍塘、觀塘Two Harbour Square、牛頭角東九匯3間，即全港總數為10間。

金記冰室近年多間分店接連關閉，部分分店被拍賣行在門外貼上公告，以及登報拍賣餐廳內的家具設備，並傳出拖欠員工強積金的消息。對於現時新界再沒分店，金記冰室主席徐汶緯此前回覆《am730》表示與港人北上及香港經濟大環境有關，又形容是「壯士斷臂」，「之後會集中去返油尖旺區、西九個啲地區」，重申現金流「非常穩定」。