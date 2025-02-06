熱門搜尋:
大S離世 DeepSeek 渣打馬拉松2025 情人節2025 新店關注組 珀岸 行山路線 網上熱話 二手樓 自助餐優惠 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-02-06 10:30:38

結業潮｜銅鑼灣變形金剛餐廳2.8撤出香港 預告5月轉攻深圳

分享：
全球首間以變形金剛為主題餐廳、2023年開業的「Transformers The ARK」宣布2月8日搬遷在銅鑼灣唯一分店(網上圖片)

全球首間以變形金剛為主題餐廳、2023年開業的「Transformers The ARK」宣布2月8日搬遷在銅鑼灣唯一分店(網上圖片)

adblk5

全球首間以變形金剛為主題餐廳、2023年開業的「Transformers The ARK」周三（5日）宣布搬遷在銅鑼灣唯一分店，稱「博派變形金剛在香港的任務將於2月8日完成」，下一站將於5月落戶深圳羅湖區益田假日廣場，「繼續為地球朋友帶來斯比頓星人的特製美食」。

全球首間以變形金剛為主題餐廳、2023年開業的「Transformers The ARK」宣布2月8日搬遷在銅鑼灣唯一分店(fb) 全球首間以變形金剛為主題餐廳、2023年開業的「Transformers The ARK」宣布2月8日搬遷在銅鑼灣唯一分店(fb) 全球首間以變形金剛為主題餐廳、2023年開業的「Transformers The ARK」宣布2月8日搬遷在銅鑼灣唯一分店(網上圖片) 全球首間以變形金剛為主題餐廳、2023年開業的「Transformers The ARK」宣布2月8日搬遷在銅鑼灣唯一分店(網上圖片) 全球首間以變形金剛為主題餐廳、2023年開業的「Transformers The ARK」宣布2月8日搬遷在銅鑼灣唯一分店(網上圖片) 全球首間以變形金剛為主題餐廳、2023年開業的「Transformers The ARK」宣布2月8日搬遷在銅鑼灣唯一分店(網上圖片) 全球首間以變形金剛為主題餐廳、2023年開業的「Transformers The ARK」宣布2月8日搬遷在銅鑼灣唯一分店(網上圖片) 全球首間以變形金剛為主題餐廳、2023年開業的「Transformers The ARK」宣布2月8日搬遷在銅鑼灣唯一分店(網上圖片) 全球首間以變形金剛為主題餐廳、2023年開業的「Transformers The ARK」宣布2月8日搬遷在銅鑼灣唯一分店(網上圖片) 全球首間以變形金剛為主題餐廳、2023年開業的「Transformers The ARK」宣布2月8日搬遷在銅鑼灣唯一分店(網上圖片)

位於銅鑼灣羅素街的「Transformers The ARK」餐廳在Facebook宣布「搬遷」，稱「博派變形金剛在香港的任務將於2月8日完成，The ARK 飛船將前往世界各地承繼使命服務地球朋友。 」餐廳預告5月1日將於深圳市羅湖區益田假日廣場開店，「於5月1日繼續為地球朋友帶來斯比頓星人的特製美食」，又指「未來會飛往不同地方，讓地球朋友走進變形金剛的世界。」

去年已傳尋求頂租

翻查資料，「Transformers The ARK」餐廳於2023年4月在港開業，提供漢堡、炸雞等快餐美食，當時市傳餐廳每月斥約100萬元租賃該複式地舖。該店設計靈感源於電影變形金剛中的The Ark太空飛船，向顧客提供沉浸式體驗，餐廳內設有3米高柯柏文模型、3D裸眼動畫以及專賣店，吸引了不少變形金剛粉絲及親子客群。該品牌同年底亦曾在將軍澳中心開設分店，唯只經營約半年時間，便宣告結業。去年7月，有消息傳出銅鑼灣店正尋求頂租，不過變形金剛餐廳當時在社交平台發聲明，強調銅鑼灣旗艦店不會關閉。

adblk6

Eggslut銅鑼灣店將結業  美國過江龍出名滑蛋三文治

另外，美國人氣蛋三文治快餐專門店Eggslut早前在社交平台宣布，銅鑼灣門店將於本月23日最後營業，並指現在需要暫別，待適當時機將會重整團隊再度歸來。資料顯示，Eggslut於2011年在美國由小型快餐車起家，以售賣半熟滑嫩蛋三文治、薯餅等，其後Eggslut於英國倫敦、新加坡、日本及南韓開設分店，2023年6月16日於銅鑼灣記利佐治街Fashion Walk開設香港首間分店。
 

入App免費拎寵物展入場券

入App免費拎寵物展入場券