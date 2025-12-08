結業潮｜銅鑼灣「食街」開業逾40年 聯威餐廳/樂心冰室齊結業

本港市道氣氛疲弱，餐飲結業潮持續，近日有網民發現位於銅鑼灣「食街」渣甸坊兩間經營逾40年的茶餐廳 「東湖小廚聯威餐廳」及「樂心冰室」已結業，引發社交平台熱議，有顧客指兩間餐廳屬同一老闆。
有網民早前在facebook社交平台群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，稱發現位於銅鑼灣渣甸坊內的「東湖小廚聯威餐廳」及「樂心冰室」結業。圖片所見兩間餐廳已封上圍板，裝修工人清拆枱凳，樓主感慨「去到有點難過」。
網民憶「廿幾三十蚊食鐵板餐」
屹立銅鑼灣渣甸坊逾40年，「聯威餐廳」位於一樓，至於招牌寫上「始於1978年」的「樂心冰室」為地舖，兩間餐廳主打港式餐單，例如碟頭飯、常餐，「聯威餐廳」更於2000年代以20多元至30多元平價鐵板扒餐吸客。
兩間茶餐廳結業消息流傳後，引發網民回應。有顧客指兩間餐廳屬同一老闆，「有次我去樂心食晏，點知佢個度爆哂，冇位，就叫我過隔離聯威食。」許多顧客都回味起昔日時光，「諗起樂心之前係聯威，廿幾三十蚊食鐵板鋸扒，對得住個價錢」、「以前學生時代$30扒餐食到而家」、「2004年我每個星期五都去食一份$27蚊鐵板餐，然後去補習」、「唉！又少一個選擇，我最鍾意去樂心食常餐，由$3X食到依家，執咗下次銅記又要諗去邊度食快餐」、「以前樂心個位都係聯威，鐵板餐好抵食！朋友帶我去食，估唔到一間茶記入面大部分人都食鐵板餐，記得價錢同食個碟頭飯咁上下」，另有食客惋惜「冇左蝴蝶羊腩煲」、「渣甸坊都冇乜茶記嚕，感覺銅鑼灣都冇乜邊間茶記好食」，惟有人直言「愈嚟愈差，無幫襯好耐」。
傳業主退休收舖
另有網民披露流傳結業原因，「聽講話兩間鋪都係自置物業，老闆退休租俾富華」，亦有人指「前幾日喺樓上新聯威食飯，個呀姐話唔做喇，租咗俾富華」。