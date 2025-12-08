結業潮｜銅鑼灣「食街」開業逾40年 聯威餐廳/樂心冰室齊結業

銅鑼灣渣甸坊茶餐廳 「東湖小廚聯威餐廳」及「樂心冰室」已結業(香港茶餐廳及美食關注組facebook)

本港市道氣氛疲弱，餐飲結業潮持續，近日有網民發現位於銅鑼灣「食街」渣甸坊兩間經營逾40年的茶餐廳 「東湖小廚聯威餐廳」及「樂心冰室」已結業，引發社交平台熱議，有顧客指兩間餐廳屬同一老闆。

有網民早前在facebook社交平台群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，稱發現位於銅鑼灣渣甸坊內的「東湖小廚聯威餐廳」及「樂心冰室」結業。圖片所見兩間餐廳已封上圍板，裝修工人清拆枱凳，樓主感慨「去到有點難過」。