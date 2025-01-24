結業潮｜77年粥麵老店 羅富記中環兩分店周六齊執 蜆蚧鯪魚球成絕響

飲食業結業潮不止，臨近歲晚再有老字號食肆離場。位於中環有77年歷史的老字號羅富記粥麵專家，近日網上群組流傳因餐廳東主移民，計劃關閉兩間分店。店員接受傳媒查詢時證實兩間分店同樣於1月25日結業。大批網民留言回應，稱最捨不得羅富記的蜆蚧鯪魚球、粥品和「細蓉」雲吞麵。
傳餐廳東主移民
羅富記是有名老字號，中山人羅家富於1920年成立「羅富記」品牌，後人羅焯林在1948年把羅富記及家鄉名物炸鯪魚球帶到香港，後再傳予兒子羅錦基，至今已有77年歷史。羅富記以彈牙、肉質鮮甜的鯪魚球馳名，其配上自家鹹香蜆蚧醬的炸鯪魚球，更吸引不少食客及旅客慕名而至，招牌菜並有豬腰豬肝粥、魚片粥等。中環店曾有個藍底紅字的「鯪魚」霓虹燈招牌是羅富記的標誌，後來因建築條例拆卸，送予M+博物館展出。
羅富記兩間分店分別位於德輔道中及擺花街。網上流傳結業是為東主移民，店員接受傳媒查詢時實兩間分店同樣於1月25日結業，但只稱老闆早前親口告知員工退休，但未知是否移民。消息傳出後，不少食客大嘆可惜，「又變集體回憶！」、「可惜，細細個，爸爸媽媽每個星期日早上都會帶我同哥哥食」、「超過半個世紀，炸鯪魚球，及第粥！咁又冇得食了！」。亦有街坊表示羅富記師傅富人情味，「每次幫襯都會加料喺底」，亦有街坊讚粥品用料好，「皮蛋瘦肉粥真是咸瘦肉，不是其他粥舖的湯渣肉」。