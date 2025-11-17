熱門搜尋:
本地
2025-11-17 22:36:26

結業潮｜Pizza-BOX火炭分店結業　全港執剩1間　勞工處：會提供適切協助

近日有網民在社交媒體上分享，發現位於火炭黃竹洋街的Pizza-BOX，已關上大門，疑似結業。(Facebook@沙田之友 (Shatin Fans)/Google Map 截圖)

本港餐飲業結業潮持續。近日有網民在社交媒體上分享，發現位於火炭黃竹洋街的Pizza-BOX，已關上大門，疑似結業。在Pizza-BOX官網上只有顯示觀塘分店的地址，而在飲食資訊網站OpenRice則顯示「休息中」。Pizza-BOX現時只1間剩位於觀塘的分店。

Pizza-BOX火炭分店結業一事，引起網民討論。有網民表示，「呢間鋪超耐，我細過住穗禾苑都已經係到，無30年應該都有25年」、「以前成日買一送一」、「以前佢外賣自取好抵食，估唔到咁都做唔住」。

勞工處回覆《am730》查詢，處方已知悉事件，並聯繫僱主代表，嚴正要求他們盡快清付僱員欠薪。根據《僱傭條例》，僱主須在工資期屆滿 7 天內支付工資；如僱員被拖欠工資及其他僱傭權益，應盡快聯絡勞工處勞資關係科分區辦事處。處方表示會提供適切協助，勞工督察會巡查工作場所，查核僱主是否已履行《僱傭條例》下的責任，並會就僱主涉嫌違反《僱傭條例》進行刑事調查。

近日有網民在社交媒體上分享，發現位於火炭黃竹洋街的Pizza-BOX，已關上大門。(Facebook@沙田之友 (Shatin Fans)) 在Pizza-BOX官網上只有顯示觀塘分店的地址。(Pizza-BOX官網截圖) OpenRice則顯示「休息中」。(OpenRice網站截圖) Pizza-BOX火炭分店結業一事，引起網民討論。(Facebook@沙田之友 (Shatin Fans)) Pizza-BOX火炭分店結業一事，引起網民討論。(Facebook@沙田之友 (Shatin Fans)) Pizza-BOX火炭分店結業一事，引起網民討論。(Facebook@沙田之友 (Shatin Fans))

翻查資料，Pizza-BOX前身為Domino's Pizza，並於1985年在香港以特許經營的方式營運。在2003年2月因特許經營權合約結束，營運商將餐廳改名為Pizza-BOX，並於同年3月重新開業。如今隨著火炭分店的結業，這個陪伴港人多年的品牌僅剩觀塘1間分店。

