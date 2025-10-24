結業潮｜Tiny微影觀塘APM分店下周一結業　創辦人：將維持約8至10間分店 (更新)

本地模型品牌Tiny微影在社交媒體上公布，於10月8日關閉元朗Yoho分店後，周一（20日）再公布觀塘APM分店將於下周一（27日）結束營業，成為今年第8間結業的分店。Tiny表示，觀塘APM的分店因租約期滿，下周一為店舖最後營業日，又提及荃灣新店將於11月初開幕，亦將會有元朗新店的消息公布。
Tiny於2月曾表示，因香港市民及遊客消費環境轉變，其分店數量將於今年內調整至不少於7間，不多於8間分店，並宣布大埔超級城店、將軍澳PopCorn店，及荃灣荃新天地分店，於2月至3月期間先後結業。在5月亦表示，荔枝角D2 Place分店、天水圍T Town分店，以及杏花邨Paradise Mall分店於5月內先後結業。觀塘APM分店是今年內第8間Tiny分店結業，而分店數目則剩餘6間。
Tiny微影創辦人吳凱俊向《am730》表示，自疫情後因香港市民及遊客消費環境轉變，Tiny在去年初重新規劃實體店營運策略，並逐步將部分核心銷售業務轉至網上平台。吳凱俊提及，已對一半租金壓力較大的分店作出調整，調整計劃將持續至今年年底，Tiny將維持約8至10間策略性分店，並積極物色新店位置，務求方便顧客同時鞏固品牌發展。他亦透露，兩間全新分店將於11月及12月先後開張。
在今年6月，另一模型品牌MINI GT宣布，終止向Tiny微影及東方玩具有限公司（Toyeast Limited）批發供貨及業務往來，指其持續發生付款問題，近期情況更為嚴重。東方玩具則回應表示，目前並無拖欠MINI GT任何款項。根據東方玩具的網站，Tiny微影為東方玩具的自家品牌。