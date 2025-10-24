結業潮｜Tiny微影觀塘APM分店下周一結業　創辦人：將維持約8至10間分店 (更新)

本地模型品牌Tiny微影在社交媒體上公布，於10月8日關閉元朗Yoho分店後，周一（20日）再公布觀塘APM分店將於下周一（27日）結束營業，成為今年第8間結業的分店。Tiny表示，觀塘APM的分店因租約期滿，下周一為店舖最後營業日，又提及荃灣新店將於11月初開幕，亦將會有元朗新店的消息公布。

Tiny於2月曾表示，因香港市民及遊客消費環境轉變，其分店數量將於今年內調整至不少於7間，不多於8間分店，並宣布大埔超級城店、將軍澳PopCorn店，及荃灣荃新天地分店，於2月至3月期間先後結業。在5月亦表示，荔枝角D2 Place分店、天水圍T Town分店，以及杏花邨Paradise Mall分店於5月內先後結業。觀塘APM分店是今年內第8間Tiny分店結業，而分店數目則剩餘6間。