結業潮｜U購超市分店結業停不了！ 鰂魚涌店今日「退場」 (不斷更新)

【11月20日更新】 飲食業及零售界均爆結業潮。香港第三大連鎖超市、U購Select近月削減分店，由疫情期間擁有超過100間，縮至近日約30間。繼10月份接連結束多間分店，11月仍續有分店執笠，位於鰂魚涌英皇道的君豪峰分店已於今天（11月20日）結業，店方貼出告示，顧客可前往柴灣翠灣邨及康翠臺兩間分店，亦是港島東餘下最後兩間。

【10月21日更新】社交平台有網民拍照，元朗朗善邨U購分店已張貼告示稱將於11月中結業。 【10月18日更新】社交平台有網民表示，慈雲山慈正邨U購分店已張貼告示稱將於11月3日結業。 【10月16日更新】社交平台有網民表示，深水埗麗閣邨U購分店已張貼告示於10月30日結業，另西貢萬年街分店會於今日(16日) 結業，店內貨架已近清空，令10月已結業或已宣布結業的U購分店已至少有8間。 【10月12日更新】疫後香港經濟不似預期，加上北上消費衝擊，飲食業及零售界均爆結業潮。繼華潤集團旗下華潤堂宣布香港全線分店將於11月8日結業，同系的香港第三大連鎖超市、U購Select近期削減分店，有傳媒報道引消息指10月最終結業分店或達超過10間。

早前已有報道指荃灣翠濤閣U購分店已於10月9日結業，位於屯門和田邨及柴灣漁灣邨的分店，亦將於本月16日及月底結業。最新則有佐敦文華樓分店將於10月17日結業，天后銀幕街分店亦會於本月19日結業。《am730》記者周六(12日)晚上到訪天后銀幕街U購分店，可見門外貼有結業通告，指10月19日為最後營業日，張貼全場貨品六折的告示，逾半貨架已清空。 網民報料多間分店「開始清緊貨」 有網民紛於社交平台報料，指銅鑼灣高威樓U購分店「都開始清貨，問咗職員話20號都執」，另有人指上環皇后大道中南島商業大廈分店「做到11月10日」，及同位於上環的皇后街帝后華庭分店「做到10月23日」，亦有網民稱「天水圍果間都開始清緊貨」。

【10月10日】近日有網民在社交平台Facebook透露，位於荃灣翠濤閣的U購Select門市已於周三(10月9日)結業，門外張貼了「感謝您一直支持」的通告，與顧客作別。集團另外兩間位於屯門和田邨及柴灣漁灣邨的分店，亦將於本月16日及月底結業，分店現正進行優惠清貨。漁灣邨U購門外貼出公告，罐頭、早餐、咖啡、糖果等以7折出售，急凍貨品則半價出售，有職員證實收到結業消息。值得一提是，屯門和田邨分店於2023年3月開張，是U購當時第100間分店。 門市數目較高峰大跌6成 U購在疫情期間曾經在港急速擴張，擁有超過100間店舖，但隨著經濟下行和消費模式改變，決定將虧損的店舖結束營業。今年3月已經削減至57家門店，根據網上資料顯示現時只有40家門店，如加上上述三間門市結業，分店數目將跌破4字頭。

