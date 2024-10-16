結業潮｜U購超市分店結業停不了！10月至少執8間 西貢店今最後一天 (不斷更新)

天后銀幕街U購分店貼有結業通告，10月19日為最後營業日，店內亦張貼全場貨品六折的告示，逾半貨架已清空(《am730》記者攝)

【10月16日更新】 社交平台有網民表示，深水埗麗閣邨U購分店已張貼告示於10月30日結業，另西貢萬年街分店會於今日(16日) 結業，店內貨架已近清空，令10月已結業或已宣布結業的U購分店已至少有8間。

【10月12日更新】 疫後香港經濟不似預期，加上北上消費衝擊，飲食業及零售界均爆結業潮。繼華潤集團旗下華潤堂宣布香港全線分店將於11月8日結業，同系的香港第三大連鎖超市、U購Select近期削減分店，有傳媒報道引消息指10月最終結業分店或達超過10間。

早前已有報道指荃灣翠濤閣U購分店已於10月9日結業，位於屯門和田邨及柴灣漁灣邨的分店，亦將於本月16日及月底結業。最新則有佐敦文華樓分店將於10月17日結業，天后銀幕街分店亦會於本月19日結業。《am730》記者周六(12日)晚上到訪天后銀幕街U購分店，可見門外貼有結業通告，指10月19日為最後營業日，張貼全場貨品六折的告示，逾半貨架已清空。

網民報料多間分店「開始清緊貨」

有網民紛於社交平台報料，指銅鑼灣高威樓U購分店「都開始清貨，問咗職員話20號都執」，另有人指上環皇后大道中南島商業大廈分店「做到11月10日」，及同位於上環的皇后街帝后華庭分店「做到10月23日」，亦有網民稱「天水圍果間都開始清緊貨」。